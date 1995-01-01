Чемпион в легком весе.

Godox AD100Pro II – компактная аккумуляторная вспышка нового поколения с усовершенствованной системой охлаждения, позволяющей выполнять 60-100 импульсов подряд на полной мощности без потери стабильности цветовой температуры. Кроме того, вспышка оснащена функцией цветовой индикации групп для удобной работы со сложными световыми схемами, комплектуется аккумулятором ёмкостью 2850 мАч, поддерживает режимы TTL (авто) и HSS (до 1/8000 с), а также совместима с широким ассортиментом светоформирующих насадок, создавая выверенный баланс портативности и высокой мощности.

Мощность 100 Дж и стабильность при интенсивной съемке

Обеспечивая стабильную выходную мощность 100 Дж (что соответствует накамерной вспышке V100C), AD100Pro II получила усовершенствованную систему активного охлаждения, которая увеличивает количество последовательных срабатываний на полной мощности до 100 импульсов*, гарантируя высокую производительность даже в условиях интенсивной съемки – намного больше, чем у накамерных вспышек.

*До 100 последовательных импульсов на полной мощности при зуме 85 мм.

Усовершенствованная оптика и регулировка рассеивания

В AD100Pro II используется фирменная оптическая группа линз Godox (Godox Optical Lens Group), формирующая естественный, мягкий и равномерно распределённый свет с плавным светотеневым переходом. Встроенная система зуммирования позволяет настраивать угол рассеивания света в диапазоне 28–85 мм (в эквиваленте фокусных расстояний объектива на полнокадровой камере), что обеспечивает полный контроль над световым пятном и возможность формировать необходимый светотеневой рисунок.

Цветовая индикация групп

Каждая группа вспышек (A, B, C... – всего до 16 групп) имеет свой цвет индикации, что позволяет с одного взгляда и даже на большом расстоянии определить, к какой группе относится какой прибор. Это делает работу с несколькими источниками света более организованной, существенно упрощая и ускоряя процесс настройки и управления.



Точный замер TTL и режим HSS

Благодаря поддержке автоматического режима TTL, режима высокоскоростной синхронизации HSS (до 1/8000 с), а также синхронизации по передней и задней шторке, вспышка предоставляет полный контроль над освещением для решения любых задач — от «заморозки» движения до съёмки против яркого солнца.



Быстрое сопряжение с X3 / X3 Pro

AD100Pro II поддерживает функцию быстрого сопряжения с новыми синхронизаторами Godox X3 и X3 Pro, позволяя мгновенно устанавливать беспроводное соединение, – это значительно сокращает время подготовки оборудования к съемке.



Различные способы синхронизации

В AD100Pro II встроен модуль системы радиоуправления Godox X (2.4 ГГц), что обеспечивает полную совместимость со всеми триггерами серии X. Кроме того, через порт USB-C можно подключить внешний приемник FT433 (продается отдельно) для работы на частоте 433 МГц, что дает гибкость в выборе способа синхронизации.

Аккумулятор высокой емкости – съёмка без ограничений

Обновлённый аккумулятор емкостью 2850 мАч позволяет произвести до 490 импульсов на полной мощности, а наличие порта USB-C прямо в корпусе батареи делает зарядку удобной в любых условиях: дома, в студии или в дороге.



Универсальная экосистема модификаторов

AD100Pro II оснащена встроенным магнитным креплением, совместимым с аксессуарами Godox для вспышек с круглой головкой (V1 и последующие), включая набор AK-R1 (купольный диффузор, шторки, белая карта, снут, соты, светофильтры), складной силиконовый рассеиватель AK-R22 и проекционную насадку AK-R21. При использовании адаптеров Godox S2 или S3 (приобретаются отдельно) вспышка также поддерживает модификаторы с байонетом Bowens — такие как софтбоксы серии UL и рефлекторы BDR, расширяя творческие возможности как в студийной, так и в выездной съёмке.

Другие особенности:

Компактный корпус – взять 2-3 вспышки на локацию не составляет проблем, они отлично встают в ячейки для объективов вашего фоторюкзака

Цветной дисплей, современный интерфейс управления

Эффективный вентилятор охлаждения

Наклонный кронштейн на стойку 5/8" в комплекте

2 монтажных резьбовых отверстия 1/4"

Светодиодный моделирующий свет – особенно помогает при использовании снутов и проекционных линзовых насадок

Комплектация

Вспышка

Аккумулятор

Зарядное устройство

Сумка

USB-кабель для зарядки

Кронштейн AD-E2