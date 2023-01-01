Вспышка Godox Witstro AD100Pro, 100 Дж, черная (TTL, HSS, аккумулятор)
Код товара : УТ-00058187
Артикул : 28301
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Нет
Время перезарядки
0.01 - 1.5с
Высокоскоростная синхронизация HSS
есть, до 1/8000 с., при использовании синхронизаторов Godox X1T, X2T, Xpro
Регулировка мощности, диапазон
9 ступеней: 1/1 - 1/256
Дистанционное управление настройками
радио: система Godox X, 5 групп, 32 канала, 99 ID
Длительность импульса
от 1/423c (1/1) до 1/27800c (1/256)
Моделирующий (пилотный) свет
светодиодная лампа, 1.8 Вт, регулировка яркости от 1 до 10
Синхронизация
радио, по кабелю (3.5 мм), световая ловушка: по 1 или 2 импульсу
Питание
литиевый аккмулятор WB100, 2600 мАч, 7.2 В, до 360 импульсов при полной мощности
Управление моделирующим светом
независимое, выкл.
TTL управление
есть, при использовании синхронизаторов Godox X1T, X2T, Xpro
Другие характеристики
Вес
524 г
Вес (брутто), г
1.200
Комплектация
аккумулятор WB100, зарядное устройство VC26, кронштейн AD-E2, сетевой адаптер, кабель USB — Type C, кейс для хранения, руководство по эксплуатации
Размеры товара
120 х 76 х 76 мм
Описание
Godox AD100Pro наследует преимущества серии Godox AD и поддерживает полную совместимость с радиосистемой Godox. Данная вспышка имеет чрезвычайно компактные размеры и малый вес, что дает фотографам дополнительное удобство для съемки вне студии. Портативная вспышка AD100Pro с мощностью импульса 100 Дж дополняет модельный ряд, вставая между накамерными вспышками и более мощными моделями Witstro (AD200, AD360 и т.д.). Благодаря широкому ассортименту совместимых светоформирующих насадок вы сможете раскрыть весь потенциал этой вспышки.
Невероятно компактная
AD100Pro имеет сверхкомпактные размеры, сопоставимые с размерами алюминиевой банки из под газировки. Вес вспышки с аккумулятором составляет всего 524 грамма, вы можете положить её в карман или сумку, сделав ваш набор оборудования гораздо более легким.
Универсальная совместимость
Круглая головка вспышки обеспечивает световое пятно естественной круглой формы, а благодаря магнитному креплению на вспышку можно установить различные аксессуары и светоформирующие насадки, которые позволят получить требуемые световые эффекты. Комплект принадлежностей AK-R1 с быстрым магнитным креплением для максимального использования возможностей вспышки. Установите на вспышке адаптер Godox S2 для получения возможности использования широкого ассортимента различных модификаторов с байонетом Bowens.
Беспроводная свобода
Имея ту же интегрированную систему беспроводного управления Godox 2.4G, что и другие представители серии AD, AD100Pro может работать с камерами основных производителей при использовании триггера X1, X2 или XPro.
Мощный аккумулятор
Аккумулятор емкостью 2600 мАч обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности без подзарядки, повышая продуктивность съемки.
Надежная установка
В нижней части корпуса AD100Pro находятся два монтажных отверстия 1/4", также в комплекте идет наклонный кронштейн для установки на студийную стойку (5/8"). Кронштейн можно также использовать в качестве рукоятки для съемки с рук.