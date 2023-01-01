Головка светодиодная Godox AD-L для AD200
Код товара : УТ-00032964
Артикул : 26726
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.083
Описание
Светодиодная головка для вспышки Godox AD200 может использоваться в качестве небольшой лампы постоянного света для фотографии и видеосъемки. 60 светодиодов общей мощностью 3.6 Вт, регулятор яркости с 3 положениями. Может использоваться вместе с цветными фильтрами, сотовыми решетками и шторками. Цветовая температура 5500К. Для использования необходимо обновить прошивку вспышки AD200 до версии 2.0 или выше.