Головка светодиодная Godox AD-L для AD200

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Код товара: УТ-00032964 Артикул: 26726 Код товара: УТ-00032964 Артикул: 26726 Светодиодная головка для вспышки Godox AD200 может использоваться в качестве небольшой лампы постоянного света для фотографии и видеосъемки. 60 светодиодов общей мощностью 3.6 Вт, регулятор яркости с 3 положениями. Может использоваться вместе с цветными фильтрами, сотовыми решетками и шторками. Цветовая температура 5500К. Для использования необходимо обновить прошивку вспышки AD200 до версии 2.0 или выше. Товар не найден Задать вопрос Описание Светодиодная головка для вспышки Godox AD200 может использоваться в качестве небольшой лампы постоянного света для фотографии и видеосъемки. 60 светодиодов общей мощностью 3.6 Вт, регулятор яркости с 3 положениями. Может использоваться вместе с цветными фильтрами, сотовыми решетками и шторками. Цветовая температура 5500К. Для использования необходимо обновить прошивку вспышки AD200 до версии 2.0 или выше. Видео Наш обзор

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