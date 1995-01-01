Аккумулятор Godox WB400P для AD400Pro

<









>





Код товара: УТ-00032961 Артикул: 26717 Код товара: УТ-00032961 Артикул: 26717 Литий-полимерный аккумулятор для вспышек Godox AD400Pro. Обеспечивает до 380 срабатываний на полной мощности. Заряжается приблизительно за 2 часа. Товар не найден Задать вопрос Описание Литий-полимерный аккумулятор для вспышек Godox AD400Pro. Обеспечивает до 380 срабатываний на полной мощности. Заряжается приблизительно за 2 часа. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.