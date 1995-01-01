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Аккумулятор Godox WB400P для AD400Pro

  • WB400P для AD400Pro
  • WB400P для AD400Pro
  • WB400P для AD400Pro
  • WB400P для AD400Pro
  • WB400P для AD400Pro
  • WB400P для AD400Pro
  • WB400P для AD400Pro
Код товара:УТ-00032961
Артикул:26717

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литий-полимерный аккумулятор для вспышек Godox AD400Pro. Обеспечивает до 380 срабатываний на полной мощности. Заряжается приблизительно за 2 часа.