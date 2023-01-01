Аккумулятор Godox WB300P для AD300Pro
Код товара : УТ-00047408
Артикул : 27906
6 270 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.650
Описание
Аккумулятор Godox WB300P разработан специально для вспышки AD300Pro. Литий-ионный аккумулятор высокой емкости (2600 мАч/14,4 В) обеспечивает до 300 вспышек на полной мощности. Дополнительный аккумулятор позволит не останавливаться во время съемки для перезарядки.
- Размер упаковки 8.5х5х5 см
- Вес 210 г
- Вес с упаковкой 225 г