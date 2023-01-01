Аккумулятор Godox WB300P разработан специально для вспышки AD300Pro. Литий-ионный аккумулятор высокой емкости (2600 мАч/14,4 В) обеспечивает до 300 вспышек на полной мощности. Дополнительный аккумулятор позволит не останавливаться во время съемки для перезарядки.