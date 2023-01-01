Дополнительный литий-ионный аккумулятор Godox WB29A для Godox AD200 / AD200Pro позволит пользоваться вспышкой без перерывов в съемке. Эта батарея обеспечивает более 500 импульсов на полной мощности вспышками серии AD200. Аккумулятор Godox WB29A (14.4В / 3000мАч) взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором WB29 (14.4 В / 2900мАч).