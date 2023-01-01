Аккумулятор Godox WB29A для AD200 и AD200 Pro
Код товара : УТ-00066065
Артикул : 29831
5 340 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.230
Описание
Дополнительный литий-ионный аккумулятор Godox WB29A для Godox AD200 / AD200Pro позволит пользоваться вспышкой без перерывов в съемке. Эта батарея обеспечивает более 500 импульсов на полной мощности вспышками серии AD200.
Аккумулятор Godox WB29A (14.4В / 3000мАч) взаимозаменяем с литий-ионным аккумулятором WB29 (14.4 В / 2900мАч).