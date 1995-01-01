Аккумулятор Godox WB100A для AD100Pro
Код товара : УТ-00072970
Артикул : 31405
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Литий-ионная батарея WB100A предназначена для аккумуляторных вспышек Godox Witstro AD100Pro. От обычной WB100 она отличается повышенной емкостью: 3000 мАч вместо 2600. Новая батарея обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности (замеры при комнатной температуре). Допустимая температура воздуха при эксплуатации: -10°… +40°С. Заряжается с помощью сетевого зарядного устройства Godox VC26, которое входит в стандартный комплект AD100Pro, или VC26T Multi (на 3 аккумулятора), которое приобретается отдельно.
Аккумулятор Godox WB100A полностью взаимозаменяем с WB100, отличается от него только емкостью.
Характеристики
- Тип аккумулятора: литий-ионный
- Емкость: 7.2 В 3000 мАч, 21.6 Втч
- Количество импульсов на одном заряде: около 360 (на полной мощности)
- Температура воздуха при эксплуатации: -10°… +40°С
- Размер: 72 х 41 х 24 мм
- Размер упаковки: 80 х 50 х 30 мм
- Вес: 120 г
- Вес с упаковкой: 130 г