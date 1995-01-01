Описание

Литий-ионная батарея WB100A предназначена для аккумуляторных вспышек Godox Witstro AD100Pro. От обычной WB100 она отличается повышенной емкостью: 3000 мАч вместо 2600. Новая батарея обеспечивает до 360 импульсов на полной мощности (замеры при комнатной температуре). Допустимая температура воздуха при эксплуатации: -10°… +40°С. Заряжается с помощью сетевого зарядного устройства Godox VC26, которое входит в стандартный комплект AD100Pro, или VC26T Multi (на 3 аккумулятора), которое приобретается отдельно.

Аккумулятор Godox WB100A полностью взаимозаменяем с WB100, отличается от него только емкостью.

Характеристики