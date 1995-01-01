Набор масок гобо Godox VSA-GS4, 86 мм, для проекционных насадок VSA



Код товара: УТ-00066195 Артикул: 29132 Код товара: УТ-00066195 Артикул: 29132 Вес (брутто), кг 0.106 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.106 Описание Godox VSA-GS4 – набор из 6 износостойких металлических масок «гобо» диаметром 86 мм для формирования специального светотеневого рисунка на фоне или объекте съемки. Маски VSA-GS4 применяются с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K. Видео Наш обзор

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