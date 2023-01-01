Набор масок гобо Godox VSA-GS4 для проекционных насадок VSA
Код товара : УТ-00066195
Артикул : 29132
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.106
Описание
Godox VSA-GS4 – набор из 6 износостойких металлических масок «гобо» диаметром 86 мм для формирования специального светотеневого рисунка на фоне или объекте съемки.
Маски VSA-GS4 применяются с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K.