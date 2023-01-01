Godox VSA-GS4 – набор из 6 износостойких металлических масок «гобо» диаметром 86 мм для формирования специального светотеневого рисунка на фоне или объекте съемки. Маски VSA-GS4 применяются с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K.