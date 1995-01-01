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Набор масок гобо Godox VSA-GS3, 86 мм, для проекционных насадок VSA

Код товара:УТ-00067783
Артикул:29131

Товар не найден

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Описание

Godox VSA-GS3 – набор из 6 износостойких металлических масок GOBO диаметром 86 мм для формирования специального светотеневого рисунка на фоне или объекте съемки. К примеру, маски из этого набора могут имитировать падающую тень от листвы, веток или ограды (решетки). Есть и чисто декоративные маски: лучи и сердечки.

Маски VSA-GS3 применяются с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K для совместной работы с осветителями с популярным байонетом Bowens. Насадки позволяют как сфокусировать свет на поверхности объекта, получив рисунок с четкими очертаниями, так и размыть его до неузнаваемости. Маски также можно вращать в держателе, наклоняя рисунок на все 360°.

Помимо набора VSA-GS3 также производятся наборы масок Godox VSA-GS1, Godox VSA-GS2, Godox VSA-GS4.