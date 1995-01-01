Компания Godox рада представить мощный инструмент для творчества – проекционную насадку VSA с возможностью установки различных объективов (в комплект входит один объектив, остальные приобретаются отдельно). Разработанная с высокой точностью, насадка позволяет сформировать ровный, четкий и яркий луч, без перепадов цвета и яркости от центра к краю.

Четкая форма

Используя лучшую в своем классе систему линз для устранения аберраций, проекционная насадка VSA создает невероятно четкий луч света с резкими границами по краям и позволяет сформировать требуемый художественный образ. Хроматические аберрации (цветная кайма на границе светового пятна) находятся на практически незаметном уровне.

Инструменты для креативного управления светом

фокусируйте или расфокусируйте луч, двигая объектив

встроенные светоотсекающие заслонки позволяют придавать световому пятну форму прямоугольника, треугольника, трапеции, узкой линии и так далее.

маски гобо создают необычный узор (в комплекте 3 маски, другие можно приобрести отдельно)

окрашивайте луч в любой желаемый цвет с помощью держателя для листовых гелевых светофильтров (держатель в комплекте, фильтры продаются отдельно)

используйте лепестковую диафрагму (продается отдельно) для изменения размеров светового пятна, вплоть до точечного луча

три объектива с разным углом освещения на выбор: 19°, 26° или 36°

Широкая совместимость

Благодаря байонетному креплению Bowens проекционная насадка Godox VSA совместима с десятками осветителей разных производителей. Во избежание перегрева Godox не рекомендует использовать насадку с осветителями мощнее 300 Вт.

Разнообразные сценарии

Проекционная насадка подходит для реализации разнообразных световых схем. Крепление-лира позволяет устанавливать ее на студийные стойки, журавли, потолочные подвесные системы или фермы.

Совместимые осветители:

Godox SL300II, SL300II Bi

Godox VL300, VL200, VL150

другие модели могут быть несовместимы из-за габаритов лампы

Комплектация:

Проекционная насадка x1

Объектив 19° x1

Держатель масок гобо x1

Маска гобо x3

Держатель гелевых фильтров x1

Сумка x1