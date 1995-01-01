Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Проекционная насадка Godox VSA-19K с объективом 19°, Bowens

  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
  • VSA-19K с объективом 19°, Bowens
Код товара:УТ-00059595
Артикул:29126

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компания Godox рада представить мощный инструмент для творчества – проекционную насадку VSA с возможностью установки различных объективов (в комплект входит один объектив, остальные приобретаются отдельно). Разработанная с высокой точностью, насадка позволяет сформировать ровный, четкий и яркий луч, без перепадов цвета и яркости от центра к краю.

Четкая форма
Используя лучшую в своем классе систему линз для устранения аберраций, проекционная насадка VSA создает невероятно четкий луч света с резкими границами по краям и позволяет сформировать требуемый художественный образ. Хроматические аберрации (цветная кайма на границе светового пятна) находятся на практически незаметном уровне.

Инструменты для креативного управления светом

  • фокусируйте или расфокусируйте луч, двигая объектив
  • встроенные светоотсекающие заслонки позволяют придавать световому пятну форму прямоугольника, треугольника, трапеции, узкой линии и так далее.
  • маски гобо создают необычный узор (в комплекте 3 маски, другие можно приобрести отдельно)
  • окрашивайте луч в любой желаемый цвет с помощью держателя для листовых гелевых светофильтров (держатель в комплекте, фильтры продаются отдельно)
  • используйте лепестковую диафрагму (продается отдельно) для изменения размеров светового пятна, вплоть до точечного луча
  • три объектива с разным углом освещения на выбор: 19°, 26° или 36°

Широкая совместимость
Благодаря байонетному креплению Bowens проекционная насадка Godox VSA совместима с десятками осветителей разных производителей. Во избежание перегрева Godox не рекомендует использовать насадку с осветителями мощнее 300 Вт.

Разнообразные сценарии
Проекционная насадка подходит для реализации разнообразных световых схем. Крепление-лира позволяет устанавливать ее на студийные стойки, журавли, потолочные подвесные системы или фермы.

Совместимые осветители:

  • Godox SL300II, SL300II Bi
  • Godox VL300, VL200, VL150
  • другие модели могут быть несовместимы из-за габаритов лампы

Комплектация:

  • Проекционная насадка x1
  • Объектив 19° x1
  • Держатель масок гобо x1
  • Маска гобо x3
  • Держатель гелевых фильтров x1
  • Сумка x1
Модель осветителя Цветовая температура Проекционная насадка Освещенность на 3 м Освещенность на 4 м Освещенность на 5 м
VL300 5600К (яркость 100%) без насадки 1380 лк 860 лк 602 лк
Линза 19° 7530 лк 4040 лк 2400 лк
Линза 26° 5130 лк 2830 лк 1720 лк
Линза 36° 4200 лк 2330 лк 1430 лк