Godox VSA-11C – набор цветных листовых светофильтров применяется с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K для создания разнообразных цветовых эффектов освещения. Размеры фильтра: 120х120 мм. В набор включены 16 фильтров различных цветов.