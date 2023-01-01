Набор цветных фильтров Godox VSA-11C
Код товара : УТ-00067791
Артикул : 29134
3 540 ₽
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Описание
Godox VSA-11C – набор цветных листовых светофильтров применяется с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K для создания разнообразных цветовых эффектов освещения. Размеры фильтра: 120х120 мм. В набор включены 16 фильтров различных цветов.