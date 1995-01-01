Осветитель Godox VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
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Характеристики
Описание
Благодаря высокой производительности и точной цветопередаче осветители серии VL являются идеальным источником света для студийной съемки портретов, натюрмортов, детской фотосъемки, а также для освещения при видеосъемке, например для съемки интервью, рекламного видеопроизводства и кинопроизводства.
Серия VL сбалансирована для съемки при цветовой температуре дневного света 5600K и обеспечивает высокую точность цветопередачи при значениях CRI≥96 и TLCI≥95. Бесступенчатая регулировка яркости от 0% до 100%.
Питание осветителя осуществляется от источника постоянного тока (адаптер в комплекте) или от двух литиевых батарей с креплением V-mount. От двух батарей V-mount осветитель серии VL может работать на максимальной мощности без необходимости подключения к сети, что позволяет пользователям работать на выездных съемках налегке.
Осветитель VL поставляется в комплекте со стандартным пультом дистанционного управления, который работает на частоте 433 МГц и позволяет дистанционно управлять освещением в 6 группах и на 16 каналах. Доступно для загрузки приложение GodoxPhoto, которое совместимо со смартфонами или планшетами iPhone/Android для работы с осветителями серии VL через Bluetooth.
Осветители серии VL охлаждаются тихим вентилятором.
U-образный кронштейн позволяет легко устанавливать осветитель на стойку или подвешивать к потолку, а также наклонять его под разными углами.
Осветитель совместим со всеми аксессуарами с байонетом Bowens, благодаря этому его легко модифицировать.
Комплектация
- Осветитель Godox VL300
- Контроллер
- Сетевой адаптер
- Кабель питания
- Рефлектор Bowens
- Защитная крышка
- Сумка для переноски
- Руководство по эксплуатации
Технические характеристики.
- Питание от сети: AC100В-240В(50/60Гц) 4.3А(DC33В/10А)
- Питание от аккумулятора: литиевая батарея типа V-mount (приобретается отдельно)
- Мощность: 300Вт
- Цветовая температура: 5600К±200K
- Освещенность (1м, без рефлектора) : 10800 лк
- Индекс CRI: ≥96
- Индекс TLCI: ≥95
- Диапазон регулировки яркости: 0%~100%
- Рабочая температура: -10°С~40°С
- Количество каналов: 16
- Количество групп : 6 (A, B, C, D, E, F)
- Размеры: 30х14x18 см
- Вес: осветитель: 2,64 кг, контроллер: 1,26 кг, адаптер: 1,14 кг
Пульт дистанционного управления RC-A5 II в комплект не входит.