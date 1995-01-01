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Осветитель Godox VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный

  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
  • VL300, 300 Вт, 5600К, светодиодный
Код товара:УТ-00054437
Артикул:28583

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Благодаря высокой производительности и точной цветопередаче осветители серии VL являются идеальным источником света для студийной съемки портретов, натюрмортов, детской фотосъемки, а также для освещения при видеосъемке, например для съемки интервью, рекламного видеопроизводства и кинопроизводства.

Серия VL сбалансирована для съемки при цветовой температуре дневного света 5600K и обеспечивает высокую точность цветопередачи при значениях CRI≥96 и TLCI≥95. Бесступенчатая регулировка яркости от 0% до 100%.

Питание осветителя осуществляется от источника постоянного тока (адаптер в комплекте) или от двух литиевых батарей с креплением V-mount. От двух батарей V-mount осветитель серии VL может работать на максимальной мощности без необходимости подключения к сети, что позволяет пользователям работать на выездных съемках налегке.

Осветитель VL поставляется в комплекте со стандартным пультом дистанционного управления, который работает на частоте 433 МГц и позволяет дистанционно управлять освещением в 6 группах и на 16 каналах. Доступно для загрузки приложение GodoxPhoto, которое совместимо со смартфонами или планшетами iPhone/Android для работы с осветителями серии VL через Bluetooth.

Осветители серии VL охлаждаются тихим вентилятором.

U-образный кронштейн позволяет легко устанавливать осветитель на стойку или подвешивать к потолку, а также наклонять его под разными углами.

Осветитель совместим со всеми аксессуарами с байонетом Bowens, благодаря этому его легко модифицировать.

Комплектация

  • Осветитель Godox VL300
  • Контроллер
  • Сетевой адаптер
  • Кабель питания
  • Рефлектор Bowens
  • Защитная крышка
  • Сумка для переноски
  • Руководство по эксплуатации

Технические характеристики.

  • Питание от сети: AC100В-240В(50/60Гц) 4.3А(DC33В/10А)
  • Питание от аккумулятора: литиевая батарея типа V-mount (приобретается отдельно)
  • Мощность: 300Вт
  • Цветовая температура: 5600К±200K
  • Освещенность (1м, без рефлектора) : 10800 лк
  • Индекс CRI: ≥96
  • Индекс TLCI: ≥95
  • Диапазон регулировки яркости: 0%~100%
  • Рабочая температура: -10°С~40°С
  • Количество каналов: 16
  • Количество групп : 6 (A, B, C, D, E, F)
  • Размеры: 30х14x18 см
  • Вес: осветитель: 2,64 кг, контроллер: 1,26 кг, адаптер: 1,14 кг

Пульт дистанционного управления RC-A5 II в комплект не входит.