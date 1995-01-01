Представляем Godox VK2 - комплект оборудования для видеосъемки на смартфон. Это компактный и удобный комплект, который легко помещается в любой сумке. Микрофон в этом комплекте питается напрямую от телефона и не требует использования кабеля. Комплект идеально подходит для съемки видеоблога, а также для всех, кто часто снимает видео на ходу и хочет вывести качество своих съемок на новый уровень. Куда бы вы ни пошли, VK2 всегда будет рядом с вами.

Гениально просто

VK2 разработан, чтобы быть простым. Аксессуары из комплекта поместятся даже в косметичке, их вес в сумке практически не заметен. Установив в зажим телефон, прикрутив зажим на штатив и подключив микрофон, ваше записывающее оборудование готово к работе. Никаких сложных операций, чтобы получить потрясающие кадры. С комплектом VK2 запись впечатляющего видео станет гораздо доступнее.

Особенности комплекта

Компактный, но профессиональный - Geniusmic

Geniusmic подключается без кабеля и очень удобен в использовании. Просто установите его, и вы готовы записывать. Каким бы компактным ни был Geniusmic, на заднем торце его корпуса находится порт для наушников, позволяющий мониторить аудиозапись в реальном времени. Ворсовая и поролоновая ветрозащита уменьшает нежелательные помехи. VK2 - идеальный выбор для тех, кто начинает вести свой музыкальный видеоблог.

*Скоро появится Geniusmic LT с разъемом Lightning.

Биколорный осветитель - Litemons LED6Bi

Используя комплект VK2, вы всегда будете выглядеть наилучшим образом, даже при тусклом естественном освещении. Точная регулировка в широком диапазоне между теплыми и холодными цветами позволяет лучше соответствовать условиям окружающего освещения и сохранять естественный цвет вашей кожи.

Прочный зажим для телефона - MTH02

Зажим, изготовленный с бескомпромиссным качеством, достаточно прочен, чтобы ваш телефон был надежно закреплен для использования в любом месте, где бы вы ни оказались. Зажим совместим практически со всеми представленными на рынке смартфонами с шириной корпуса от 2,3 до 3,5 дюймов.

Больше, чем штатив - MT03

Мини-штатив на самом деле имеет больше возможностей, чем кажется на первый взгляд. В сложенном виде при установке на столе стабильно удерживает весь комплект; в разложенном виде служит идеальной палкой для селфи для более широкого угла съемки. Кроме того, шаровая головка позволяет свободно вращаться на 360° для получения идеального направления съемки.

Разнообразные сценарии съемки

Какая бы у вас ни была задумка для видеоблога или какой-либо талант, которым вы хотите поделиться на своем канале, комплект VK2 предлагает вам идеальное решение для съемки лучших кадров в повседневной жизни. Этот компактный и простой в использовании комплект станет вашим спутником в записи каждого драгоценного момента.

Комплектация VK2-AX

*для мобильных устройств с портом 3,5 мм