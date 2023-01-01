Комплект оборудования Godox VK2-AX для смартфона: миништатив, микрофон, осветитель
Код товара : УТ-00058414
Артикул : 29043
5 920 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Прочие особенности
Комплектация
осветитель, рассеиватель, кабель USB-C, микрофон, поролоновая ветрозащита, ворсовая ветрозащита, держатель для телефона, штатив настольный, руководство
Характеристики
Головка
шаровая
Материал
штатив: ABS-пластик, алюминий
Физические характеристики
Вес
микрофон: 40 г
Описание
Представляем Godox VK2 - комплект оборудования для видеосъемки на смартфон. Это компактный и удобный комплект, который легко помещается в любой сумке. Микрофон в этом комплекте питается напрямую от телефона и не требует использования кабеля. Комплект идеально подходит для съемки видеоблога, а также для всех, кто часто снимает видео на ходу и хочет вывести качество своих съемок на новый уровень. Куда бы вы ни пошли, VK2 всегда будет рядом с вами.
Гениально просто
VK2 разработан, чтобы быть простым. Аксессуары из комплекта поместятся даже в косметичке, их вес в сумке практически не заметен. Установив в зажим телефон, прикрутив зажим на штатив и подключив микрофон, ваше записывающее оборудование готово к работе. Никаких сложных операций, чтобы получить потрясающие кадры. С комплектом VK2 запись впечатляющего видео станет гораздо доступнее.
Особенности комплекта
Компактный, но профессиональный - Geniusmic
Geniusmic подключается без кабеля и очень удобен в использовании. Просто установите его, и вы готовы записывать. Каким бы компактным ни был Geniusmic, на заднем торце его корпуса находится порт для наушников, позволяющий мониторить аудиозапись в реальном времени. Ворсовая и поролоновая ветрозащита уменьшает нежелательные помехи. VK2 - идеальный выбор для тех, кто начинает вести свой музыкальный видеоблог.
*Скоро появится Geniusmic LT с разъемом Lightning.
Биколорный осветитель - Litemons LED6Bi
Используя комплект VK2, вы всегда будете выглядеть наилучшим образом, даже при тусклом естественном освещении. Точная регулировка в широком диапазоне между теплыми и холодными цветами позволяет лучше соответствовать условиям окружающего освещения и сохранять естественный цвет вашей кожи.
Прочный зажим для телефона - MTH02
Зажим, изготовленный с бескомпромиссным качеством, достаточно прочен, чтобы ваш телефон был надежно закреплен для использования в любом месте, где бы вы ни оказались. Зажим совместим практически со всеми представленными на рынке смартфонами с шириной корпуса от 2,3 до 3,5 дюймов.
Больше, чем штатив - MT03
Мини-штатив на самом деле имеет больше возможностей, чем кажется на первый взгляд. В сложенном виде при установке на столе стабильно удерживает весь комплект; в разложенном виде служит идеальной палкой для селфи для более широкого угла съемки. Кроме того, шаровая головка позволяет свободно вращаться на 360° для получения идеального направления съемки.
Разнообразные сценарии съемки
Какая бы у вас ни была задумка для видеоблога или какой-либо талант, которым вы хотите поделиться на своем канале, комплект VK2 предлагает вам идеальное решение для съемки лучших кадров в повседневной жизни. Этот компактный и простой в использовании комплект станет вашим спутником в записи каждого драгоценного момента.
Комплектация VK2-AX
*для мобильных устройств с портом 3,5 мм
- LED6Bi x1
- Рассеиватель x1
- USB-кабель Type-C x1
- Geniusmic x1
- Поролоновая ветрозащита x1
- Ворсовая ветрозащита x1
- Зажим для телефона MTH02 x1
- Мини-штатив MT03 x1