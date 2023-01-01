Описание

Беспроводная система открывает для вас беспрецедентные возможности звукозаписи. Никаких проводов, удобное управление, долгое время работы от аккумулятора, малозаметные петличные микрофоны, внутренняя запись на карты памяти Micro SD, удобный зарядный кейс – все это идеально подходит для съемки интервью, влогов, обзоров или любого другого видеопроизводства.

Длительное время работы

Godox Virso M2 обеспечивает длительное время автономной работы: до 13 часов для передатчика (TX) и до 17 часов для приемника (RX) на одной зарядке. В стандартную комплектацию Virso M2 также входит зарядный кейс для подзарядки в полевых условиях, что идеально подходит для съемок в местах с ограниченным доступом к электросети.

Резервная запись на карту памяти

Virso вас прикроет! Помимо резервной записи «безопасной дорожки» с усилением -6 дБ (для предотвращения перегрузок микрофонов при слишком громких звуках), передатчики системы оснащены слотами для карт памяти Micro SD (до 256 Гб) для резервной записи звука длительностью 400 часов. Даже если внезапно возникшие препятствия или электромагнитные помехи нарушат передачу сигнала, вы сможете без проблем восстановить этот фрагмент в процессе постобработки.

Уверенная передача сигнала на расстоянии до 200 м

Беспроводная микрофонная система Virso обеспечивает высокое качество записи звука даже на расстоянии до 200 м. Это по достоинству оценят пользователи при съемках на открытом воздухе и в больших помещениях (например, в театральных и концертных залах), получив возможность гибкого позиционирования камеры и захвата необходимого звука.

Комплексное решение

Широкий набор возможностей позволяет упростить и улучшить качество записи звука, обеспечивая гибкие возможности для постобработки и тонкой настройки звуковых дорожек.

Шумоподавление

Выбор между моно и стерео

Подключение одним нажатием

Настройка громкости

Функция Mute

Высокая совместимость

Godox Virso выпускается в 2 версиях: Virso и Virso S. Второй вариант с цифровым башмаком Sony Mi позволяет подключить приемник к определенным камерам Sony, не используя провода. Если вы не используете камеры Sony, выберите стандартную версией Virso. Компактная и совместимая с множеством устройств, она идеально подходит для режиссеров, видеоблогеров, журналистов и всех тех, кто ищет легкий и компактный инструмент для записи высококачественного звука. В комплекте идет 2 кабеля: TRS для обычного микрофонного входа и TRRS для комбинированного гарнитурного разъема смартфонов, ноутбуков и некоторых ПК.

Комплектация Virso M2