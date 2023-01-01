Описание

Компактный накамерный микрофон-пушка Godox VD-Mic обеспечивает улучшенное качество звука видеозаписей, снимаемых на DLSR-фотокамеры, видеокамеры, смартфоны, планшеты и другие видеозаписывающие устройства. Кардиоидный конденсаторный капсюль высокого качества улавливает звук перед микрофоном, подавляя шумы в других направлениях. Поэтому направленный микрофон отлично подходит для съемок в движении, особенно для съемки без предварительной подготовки и для ситуаций, когда оснащать каждого участника отдельным петличным микрофоном не представляется возможным.

Расширенная частотная характеристика и высокая чувствительность

VD-Mic c расширенной частотной характеристикой (от 100 Гц до 20 кГц) и высокой чувствительностью позволяет записывать качественный детализированный звук. Микрофон обеспечит отличное качество звука во время записи монологов и диалогов даже в шумном и многолюдном окружении. Подходит для записи живого вокала и акустических инструментов, способен улавливать даже тихие естественные звуки, такие как журчание воды и щебетание птиц.

Виброгасящий держатель Rycote

Прилагаемый съемный держатель-адаптер с антивибрационной системой Rycote предотвращает нежелательные вибрационные шумы, вызванные прикосновениями или колебанием камеры. Адаптер имеет стандартное крепление для установки в башмак на камере, а также штативное гнездо 1/4" для установки на риги или держатели.

Шумопоглощающая ветрозащита

Поролоновая ветрозащитная насадка для микрофона защищает от внешних шумов при записи в помещении – от шуршания одежды до звуков кондиционера. Меховая ветрозащита, называемая на сленге видеоператоров «dead cat» или «мертвая кошка», поможет справиться с сильными порывами ветра при звукозаписи на улице. Плотность меха дает дополнительную защиту, подходит для съемок на открытых пространствах, защищая микрофон также от непогоды и пыли.

Универсальное подключение

В комплект с микрофоном VD-Mic входят два кабеля (TRS 3.5мм и TRRS 3.5мм) для подключения к цифровым фотокамерам, видеокамерам, рекордерам, смартфонам, планшетам и др. Кабели, скрученные в спираль, хорошо растягиваются, провода не путаются и удобны в использовании.

Быстрая подготовка к работе

Микрофон подключается по технологии "plug and play", не нуждается в настройке и сразу готов к работе. Питание осуществляется от камеры или другого устройства. Невозможно забыть включить микрофон или потерять звук из-за севшей батарейки – батареи не требуются, как и необходимость их заряжать или заменять.

Прочность и ультракомпактность

Микрофон-пушка Godox VD-Mic имеет длину всего 8 см и весит всего 40 грамм, что делает его незаменимым аксессуаром для камеры или мобильного устройства.