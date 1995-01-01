Godox VC26T - зарядное устройство для одновременной зарядки до трех аккумуляторов Godox VB26 (используются в таких вспышках как Godox V1, V860III, V850III, MF-R76) или Godox WB100 для аккумуляторной вспышки AD100Pro. Зарядное устройство подключается к сети переменного тока, сетевой кабель входит в комплект. Одновременная зарядка трех аккумуляторов VB26 или WB100 делает процесс более комфортным: можно поставить их, например, на ночь, и к утру все будут готовы к съемке.