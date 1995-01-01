Зарядное устройство Godox VC26T Multi для аккумуляторов VB26 / WB100
Код товара:УТ-00066190
Артикул:27909
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Описание
Godox VC26T – зарядное устройство для одновременной зарядки до трех аккумуляторов Godox VB26 (используются в таких вспышках как Godox V1, V860III, V850III, MF-R76) или Godox WB100 для аккумуляторной вспышки AD100Pro. Зарядное устройство подключается к сети переменного тока, сетевой кабель входит в комплект. Одновременная зарядка трех аккумуляторов VB26 или WB100 делает процесс более быстрым и комфортным.
Характеристики
- Ток на входе: 100-240В 50/60Гц 1А
- Зарядный ток: 8.4В 1.35А
- Время зарядки: прибл. 1.4 ч
- Размеры: 134 х 68 х 27 мм
- Вес: 166 г