Зарядное устройство Godox VC26 для V1
Код товара : УТ-00040864
Артикул : 27533
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Godox VC26 – зарядное устройство для аккумулятора VB26, который используется во вспышках Godox V1. Для зарядки также необходим сетевой адаптер с USB выходом и кабель USB-C (обычно входят в комплект со вспышкой). Также может использоваться с универсальными внешними аккумуляторами типа power bank.
Требования к питанию: постоянный ток 5В 2А.