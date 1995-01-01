Godox VC26 – зарядное устройство для аккумулятора VB26, который используется во вспышках Godox V1, и для аккумулятора WB100 / WB100A, который применяется во вспышках Witstro AD100Pro. Для зарядки необходим сетевой адаптер с кабелем USB-C (5В 2А). Также может использоваться с универсальными внешними аккумуляторами типа power bank.

На контактной площадке указаны полюса + и – для правильной установки аккумулятора. Корпус устройства снабжен светодиодным индикатором: красный сигнал говорит о том, что идет процесс зарядки, зеленый – о том, что аккумулятор полностью заряжен.

Требования к питанию: постоянный ток 5В 2А.