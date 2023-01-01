Godox VC26 – зарядное устройство для аккумулятора VB26, который используется во вспышках Godox V1. Для зарядки также необходим сетевой адаптер с USB выходом и кабель USB-C (обычно входят в комплект со вспышкой). Также может использоваться с универсальными внешними аккумуляторами типа power bank.