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Зарядное устройство Godox VC26 для V1 и AD100Pro

  • VC26 для V1
  • VC26 для V1
  • VC26 для V1
Код товара:УТ-00040864
Артикул:27533

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Godox VC26 – зарядное устройство для аккумулятора VB26, который используется во вспышках Godox V1, и для аккумулятора WB100 / WB100A, который применяется во вспышках Witstro AD100Pro. Для зарядки необходим сетевой адаптер с кабелем USB-C (5В 2А). Также может использоваться с универсальными внешними аккумуляторами типа power bank.

На контактной площадке указаны полюса + и – для правильной установки аккумулятора. Корпус устройства снабжен светодиодным индикатором: красный сигнал говорит о том, что идет процесс зарядки, зеленый – о том, что аккумулятор полностью заряжен.

Требования к питанию: постоянный ток 5В 2А.