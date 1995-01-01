Зарядное устройство Godox VC-18 для аккумуляторов VB-18
Код товара:УТ-00031513
Артикул:26383
Товар не найден
Описание
Оригинальное сетевое зарядное устройство Godox VC-18 для литий-ионных аккумуляторов Godox VB-18, которые используются в ряде вспышек Godox (V850, V860, V860 II). Мультивольтажное: работает от сетей переменного тока от 100 до 240 В. Заряжает аккумулятор приблизительно за 2.5 часа. Имеется светодиодная индикация хода зарядки (25% / 50% / 75% / 100%). Имеется возможность зарядки от автомобильного прикуривателя: для этого нужно докупить только устройство VV-18.