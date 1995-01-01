Зарядное устройство Godox VC-18 для аккумуляторов VB-18

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Код товара: УТ-00031513 Артикул: 26383 Код товара: УТ-00031513 Артикул: 26383 Оригинальное сетевое зарядное устройство Godox VC-18 для литий-ионных аккумуляторов Godox VB-18, которые используются в ряде вспышек Godox (V850, V860, V860 II). Мультивольтажное: работает от сетей переменного тока от 100 до 240 В. Заряжает аккумулятор приблизительно за 2.5 часа. Имеется светодиодная индикация хода зарядки (25% / 50% / 75% / 100%). Имеется возможность зарядки от автомобильного прикуривателя: для этого нужно докупить только устройство VV-18. Товар не найден Задать вопрос Описание Оригинальное сетевое зарядное устройство Godox VC-18 для литий-ионных аккумуляторов Godox VB-18, которые используются в ряде вспышек Godox (V850, V860, V860 II). Мультивольтажное: работает от сетей переменного тока от 100 до 240 В. Заряжает аккумулятор приблизительно за 2.5 часа. Имеется светодиодная индикация хода зарядки (25% / 50% / 75% / 100%). Имеется возможность зарядки от автомобильного прикуривателя: для этого нужно докупить только устройство VV-18. Видео Наш обзор

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