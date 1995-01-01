Аккумулятор Godox VB30 для V1Pro
Код товара:УТ-00078952
Артикул:31649
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Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор для вспышек V1Pro. Напряжение 7.2В, емкость 2980 мАч (21 Втч). Обеспечивает около 500 срабатываний вспышки на полной мощности. Встроенный порт USB Type C позволяет заряжать аккумулятор от универсальных зарядных устройств, что очень удобно, в особенности в дороге. Светодиодный индикатор рядом с портом показывает ход заряда. Такой же аккумулятор входит в стандартную комплектацию вспышек V1Pro.
Характеристики
- Емкость: 7.2В / 2980 мАч / 21 Вт·ч
- Зарядный ток: 5В 2А
- Температура воздуха при эксплуатации: -10°…+40°С
- Размеры: 72х42х24 мм
- Вес: 122 г
- Размер упаковки: 80х45х30 мм
- Вес с упаковкой: 130 г