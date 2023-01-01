Оригинальный литиевый аккумулятор VB20 для вспышки Godox V350. Емкость батареи 2000 мАч при напряжении 7,2 В, мощность 14,4 Втч. Полный заряд батареи может обеспечить более 500 вспышек при перезарядке всего за 1.7 с.