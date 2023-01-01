Аккумулятор Godox VB-20 для V350
Код товара : УТ-00031510
Артикул : 26380
4 250 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Оригинальный литиевый аккумулятор VB20 для вспышки Godox V350. Емкость батареи 2000 мАч при напряжении 7,2 В, мощность 14,4 Втч. Полный заряд батареи может обеспечить более 500 вспышек при перезарядке всего за 1.7 с.