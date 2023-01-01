Аккумулятор Godox VB-18 для V850, V860, V860 II
Код товара : УТ-00031509
Артикул : 26382
3 650 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Оригинальный литиевый аккумулятор Godox VB18 для вспышек Godox V850, V860 и V860II. Напряжение 11,1В, емкость 2000мАч. Благодаря емкости 22Вт/ч вспышки серии V850 могут производить до 650 срабатываний на полной мощности при времени презарядки не больше 1.5 с.