Godox V-11C – набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры, изменения контрастности, яркости и цветового решения при съемке различных объектов. В набор входит 30 фильтров: по 2 фильтра 15 цветов. Фильтры диаметром 62 мм предназначены для использования с накамерными вспышками Godox с круглой головкой (V1, H200R), а также с другими накамерными вспышками с адаптерами S-R1, AK-R1 или AKR16.