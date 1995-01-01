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Набор цветных светофильтров Godox V-11C, для накамерных вспышек Godox

  • V-11C, для накамерных вспышек Godox
  • V-11C, для накамерных вспышек Godox
  • V-11C, для накамерных вспышек Godox
  • V-11C, для накамерных вспышек Godox
  • V-11C, для накамерных вспышек Godox
  • V-11C, для накамерных вспышек Godox
  • V-11C, для накамерных вспышек Godox
  • V-11C, для накамерных вспышек Godox
  • V-11C, для накамерных вспышек Godox
  • V-11C, для накамерных вспышек Godox
  • V-11C, для накамерных вспышек Godox
  • V-11C, для накамерных вспышек Godox
  • V-11C, для накамерных вспышек Godox
Код товара:УТ-00057887
Артикул:27535

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Godox V-11C – набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры, изменения контрастности, яркости и цветового решения при съемке различных объектов. В набор входит 30 фильтров: по 2 фильтра 15 цветов. Фильтры диаметром 62 мм предназначены для использования с накамерными вспышками Godox с круглой головкой (V1, H200R), а также с другими накамерными вспышками с адаптерами S-R1, AK-R1 или AKR16.