Набор цветных светофильтров Godox V-11C, для накамерных вспышек Godox

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Код товара: УТ-00057887 Артикул: 27535 Код товара: УТ-00057887 Артикул: 27535 Godox V-11C – набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры, изменения контрастности, яркости и цветового решения при съемке различных объектов. В набор входит 30 фильтров: по 2 фильтра 15 цветов. Фильтры диаметром 62 мм предназначены для использования с накамерными вспышками Godox с круглой головкой (V1, H200R), а также с другими накамерными вспышками с адаптерами S-R1, AK-R1 или AKR16. Товар не найден Задать вопрос Описание Godox V-11C – набор фолиевых (гелевых) светофильтров для коррекции цветовой температуры, изменения контрастности, яркости и цветового решения при съемке различных объектов. В набор входит 30 фильтров: по 2 фильтра 15 цветов. Фильтры диаметром 62 мм предназначены для использования с накамерными вспышками Godox с круглой головкой (V1, H200R), а также с другими накамерными вспышками с адаптерами S-R1, AK-R1 или AKR16. Видео Наш обзор

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