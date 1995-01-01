Инновационные осветительные приборы Godox с пассивным охлаждением были разработаны для того, чтобы подарить вам необыкновенный опыт освещения. Конструкция охлаждения без вентиляторов дополнена усовершенствованным блоком управления. Приборы имеют возможность регулировки цветовой температуры (для модели с индексом Bi), поддерживают дистанционное управление с помощью DMX-контроллера и оснащены встроенными световыми спецэффектами для художественного освещения сцены.

Возможность регулировки цветовой температуры

Осветитель UL150IIBi мощностью 150 Вт оснащен функцией регулировки цветовой температуры, позволяющей плавно настраивать цвет освещения от теплого до холодного в соответствии с окружающей обстановкой или творческой задумкой.

Совершенный блок управления

Универсальный блок управления разработан с учетом пожеланий профессионалов. Интуитивно понятный интерфейс, поддержка различных источников питания и специальный зажим для надежной установки делают UL150II и UL150IIBi практически безупречными рабочими лошадками.

Работа без вентилятора

Унаследовав от UL150 передовую систему рассеивания тепла, светодиодный осветитель UL150II позволяет работать бесшумно, благодаря этому его можно спокойно использовать для записи камерных сцен.

Точная цветопередача

UL150ll и UL150IIBi излучают свет с превосходной точностью цветопередачи, обеспечивая яркое и живое качество изображения, что экономит ваше время и силы на постпродакшн.

Автономность

Внешний блок питания может работать как от бытовой электросети 100-240 Вольт, так и от 2 литиевых аккумуляторов типа V-Mount 14.8В.

Световые эффекты

Встроенные световые эффекты позволяют легко имитировать кинематографические сюжеты:

Фотовспышки

Молния

Испорченная лампочка

Свет от телеэкрана

Свеча

Огонь

Фейерверк

Различные методы управления

В дополнение к интуитивно понятной встроенной панели управления, UL150II также поддерживает DMX-управление, дистанционное управление с помощью пульта RC-A6 и управление через приложение Godox Light для смартфонов/планшетов, что дает вам максимальную свободу и предельную эффективность процесса управления.

4 кривые диммирования

Выберите подходящую кривую диммирования для быстрой и точной регулировки яркости, в зависимости от ситуации:

Экспоненциальная

Линейная

Логарифмическая

S-образная

Неограниченная совместимость

Оснащенные креплением Bowens, UL150II и UL150IIBi совместимы с широким рядом светоформирующих насадок, предоставляя неограниченные возможности для создания любых световых эффектов, необходимых в вашем творчестве.

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