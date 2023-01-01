Описание

Godox UL150 - светодиодный осветитель со сбалансированной по дневному свету цветовой температурой 5600К и мощностью 150Вт. В конструкции корпуса реализована новая система теплоотведения - без вентилятора, но с таким же эффективным воздействием. Бесшумный осветитель является очень востребованным источником освещения для профессионального использования в видеопроизводстве, кинематографии, производстве роликов или прямых эфиров Youtube и других видеохостингов, так как пользователи могут сосредоточиться на контенте, а не беспокоиться о посторонних шумах от источника света.

Тихо! Идет съемка!

Специально разработанная сложная система отведения тепла обеспечивает осветителю Godox UL150 смелый новый дизайн без встроенных охлаждающих вентиляторов, позволяющий ему работать фактически бесшумно, избавляя от необходимости поиска положения осветителя для снижения шума от вентилятора.

Исключительное качество цвета

С рейтингом CRI 96 и TLCI 97, UL150 обеспечивает яркий естественный свет для воспроизведения точного цвета.



Установите осветитель где удобно

UL150 состоит из отделенных друг от друга осветительной головы с кронштейном и блока управления с дисплеем и гнездом для аккумулятора, что позволяет сохранить баланс веса при установке на стойку. Поскольку блок управления находится на расстоянии от осветительной головы, возможности установки осветителя будут гораздо более гибкими. UL150 питается от источника постоянного тока, но также имеет возможность питания от аккумулятора с креплением V-mount, который позволяет избавиться от лишних проводов, обеспечивая большую мобильность на локации или в студии.

Вращающийся U-образный кронштейн позволяет устанавливать UL150 на пантографе и размещать его на требуемой высоте или направлять под любым углом без какого-либо дискомфорта.

Всё под контролем

Управляйте световыми схемами используя 6 групп и 16 различных каналов или плавно регулируйте яркость освещения от 0% до 100% непосредственно с панели управления на внешнем блоке или с помощью пульта дистанционного управления RC-A5II (приобретается отдельно). Осветитель Godox UL150 также позволяет использовать приложение GodoxPhoto для управления настройками освещения с помощью смартфона. UL150 имеет крепление для фотозонта для смягчения светового пучка. Осветитель также совместим с широким ассортиментом светоформирующих аксессуаров с креплением Bowens для управления светом.