Описание

Godox UC29 – зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора WB29, который используется во вспышках Godox AD200 и AD200Pro. Чрезвычайно удобная вещь для выездной съемки: позволяет зарядить аккумулятор в дороге от любого USB источника 5В 1А/2А: например, от универсального аккумулятора (power bank), прикуривателя в машине, USB зарядки в поезде и так далее.

Вход USB Type C.

USB кабель и сетевое зарядное устройство в комплект не входят.