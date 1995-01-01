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Зарядное устройство Godox UC29 c USB, для WB29 (AD200, AD200Pro)

  • UC29 c USB, для WB29 (AD200, AD200Pro)
  • UC29 c USB, для WB29 (AD200, AD200Pro)
  • UC29 c USB, для WB29 (AD200, AD200Pro)
Код товара:УТ-00047379
Артикул:27537

Товар не найден

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Описание
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Описание

Godox UC29 – зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора WB29, который используется во вспышках Godox AD200 и AD200Pro. Чрезвычайно удобная вещь для выездной съемки: позволяет зарядить аккумулятор в дороге от любого USB источника 5В 1А/2А: например, от универсального аккумулятора (power bank), прикуривателя в машине, USB зарядки в поезде и так далее.

Вход USB Type C.

USB кабель и сетевое зарядное устройство в комплект не входят.