Описание

Светодиодный осветитель в виде трубки длиной 30 см. Цветные RGB светодиоды позволяют выбирать из 36000 цветов по системе HSI, которая считается более удобной, чем ручное раздельное управление яркостью по R-, G- B-каналам. Температура белого света также регулируется от 2700 до 6500 К. Отметим очень высокую точность цветопередачи: CRI 97, TLCI 99. Встроенный аккумулятор обеспечивает около 60 минут работы с максимальной яркостью. Устройство заряжается через USB порт, возможна работа с постоянным питанием по USB.

Интересным штрихом является встроенное магнитное крепление: Godox TL30 легко «прилипает» к стальным балкам и перекладинам без необходимости дополнительной фиксации. Лампа также легко стоит в вертикальном положении без штатива. На обоих торцах лампы предусмотрены стандартные штативные гнезда 1/4"-20 – с их помощью можно не только устанавливать лампу на штативы и студийные стойки, но также и стыковать несколько ламп друг с другом. Наконец, в комплекте идут 3 клейких пластины, с помощью которых лампу можно закрепить на любой гладкой поверхности.

Управление настройками возможно как с помощью кнопок, диска и небольшого экрана на тыльной стороне осветителя, так и дистанционным способом, через приложение для смартфонов (в том числе управление группами ламп).

Специально для TL30 Godox выпускает ряд интересных аксессуаров:

Адаптер TL-M8, позволяющий объединить 8 ламп в мощный осветитель

TL-M8, позволяющий объединить 8 ламп в мощный осветитель Чехол TL-W30 для использования под водой

Соты TL-G30 для ограничения светового потока

Данные аксессуары продаются отдельно.