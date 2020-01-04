Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Осветитель Godox TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт

  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
  • TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
Код товара:УТ-00055077
Артикул:28500

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Светодиодный осветитель в виде трубки длиной 30 см. Цветные RGB светодиоды позволяют выбирать из 36000 цветов по системе HSI, которая считается более удобной, чем ручное раздельное управление яркостью по R-, G- B-каналам. Температура белого света также регулируется от 2700 до 6500 К. Отметим очень высокую точность цветопередачи: CRI 97, TLCI 99. Встроенный аккумулятор обеспечивает около 60 минут работы с максимальной яркостью. Устройство заряжается через USB порт, возможна работа с постоянным питанием по USB.

Интересным штрихом является встроенное магнитное крепление: Godox TL30 легко «прилипает» к стальным балкам и перекладинам без необходимости дополнительной фиксации. Лампа также легко стоит в вертикальном положении без штатива. На обоих торцах лампы предусмотрены стандартные штативные гнезда 1/4"-20 – с их помощью можно не только устанавливать лампу на штативы и студийные стойки, но также и стыковать несколько ламп друг с другом. Наконец, в комплекте идут 3 клейких пластины, с помощью которых лампу можно закрепить на любой гладкой поверхности.

Управление настройками возможно как с помощью кнопок, диска и небольшого экрана на тыльной стороне осветителя, так и дистанционным способом, через приложение для смартфонов (в том числе управление группами ламп).

Специально для TL30 Godox выпускает ряд интересных аксессуаров:

  • Адаптер TL-M8, позволяющий объединить 8 ламп в мощный осветитель
  • Чехол TL-W30 для использования под водой
  • Соты TL-G30 для ограничения светового потока

Данные аксессуары продаются отдельно.