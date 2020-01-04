Осветитель Godox TL30 RGB, светодиодный, 8 Вт
Код товара : УТ-00055077
Артикул : 28500
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
8 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0…100%, плавная
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
97
Индекс TLCI
99
Освещенность
740 лк
Минимальная цветовая температура, K
2700
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
возможна, сетевое USB устройство продается отдельно
Тип крепления
1/4"-20
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
40
Прочие характеристики
Вес
0.3 кг
Вес (брутто), г
1.578
Комплектация
USB-C кабель, ремешок, 3 металлических пластины, 3 клейких пластины
Описание
Светодиодный осветитель в виде трубки длиной 30 см. Цветные RGB светодиоды позволяют выбирать из 36000 цветов по системе HSI, которая считается более удобной, чем ручное раздельное управление яркостью по R-, G- B-каналам. Температура белого света также регулируется от 2700 до 6500 К. Отметим очень высокую точность цветопередачи: CRI 97, TLCI 99. Встроенный аккумулятор обеспечивает около 60 минут работы с максимальной яркостью. Устройство заряжается через USB порт, возможна работа с постоянным питанием по USB.
Интересным штрихом является встроенное магнитное крепление: Godox TL30 легко «прилипает» к стальным балкам и перекладинам без необходимости дополнительной фиксации. Лампа также легко стоит в вертикальном положении без штатива. На обоих торцах лампы предусмотрены стандартные штативные гнезда 1/4"-20 – с их помощью можно не только устанавливать лампу на штативы и студийные стойки, но также и стыковать несколько ламп друг с другом. Наконец, в комплекте идут 3 клейких пластины, с помощью которых лампу можно закрепить на любой гладкой поверхности.
Управление настройками возможно как с помощью кнопок, диска и небольшого экрана на тыльной стороне осветителя, так и дистанционным способом, через приложение для смартфонов (в том числе управление группами ламп).
Специально для TL30 Godox выпускает ряд интересных аксессуаров:
- Адаптер TL-M8, позволяющий объединить 8 ламп в мощный осветитель
- Чехол TL-W30 для использования под водой
- Соты TL-G30 для ограничения светового потока
Данные аксессуары продаются отдельно.