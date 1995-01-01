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Соединитель Godox TL-M8 для TL30

  • TL-M8 для TL30
  • TL-M8 для TL30
  • TL-M8 для TL30
  • TL-M8 для TL30
  • TL-M8 для TL30
Код товара:УТ-00055080
Артикул:28504

Товар не найден

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Описание
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Описание

Восьмиугольный соединительный элемент Godox TL-M8 позволяет состыковать между собой до 8 трубчатых осветителей Godox TL30, создав таким образом один большой и яркий осветитель диаметром около 70 см. Что интересно: осветители можно направить в разные стороны, если требуется создать освещение на все 360°. Соединив осветители, вы можете также объединить их в одну группу в мобильном приложении, чтобы управлять получившейся конструкцией как единым целым.