Восьмиугольный соединительный элемент Godox TL-M8 позволяет состыковать между собой до 8 трубчатых осветителей Godox TL30, создав таким образом один большой и яркий осветитель диаметром около 70 см. Что интересно: осветители можно направить в разные стороны, если требуется создать освещение на все 360°. Соединив осветители, вы можете также объединить их в одну группу в мобильном приложении, чтобы управлять получившейся конструкцией как единым целым.