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Соединитель Godox TL-M2 для TL30

  • TL-M2 для TL30
  • TL-M2 для TL30
  • TL-M2 для TL30
Код товара:УТ-00055079
Артикул:28503

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Двусторонний соединитель для 2 осветителей Godox TL30. Соединив 2 осветителя друг с другом, вы можете объединить их в одну группу в мобильном приложении и управлять ими как единым целым.