Соединитель Godox TL-M2 для TL30

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Код товара: УТ-00055079 Артикул: 28503 Код товара: УТ-00055079 Артикул: 28503 Вес (брутто), кг 1.923 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.923 Описание Двусторонний соединитель для 2 осветителей Godox TL30. Соединив 2 осветителя друг с другом, вы можете объединить их в одну группу в мобильном приложении и управлять ими как единым целым. Видео Наш обзор

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