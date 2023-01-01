Соединитель Godox TL-M2 для TL30
Код товара : УТ-00055079
Артикул : 28503
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.923
Описание
Двусторонний соединитель для 2 осветителей Godox TL30. Соединив 2 осветителя друг с другом, вы можете объединить их в одну группу в мобильном приложении и управлять ими как единым целым.