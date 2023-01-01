Godox TL-G60 - сотовая решетка для светодиодного осветителя TL60, сужает распространение луча, позволяя более точно направлять световой поток, контролировать засветку и лучше выделять объект. Соты изготовлены из ткани и складываются плоско для удобства хранения.
Соты Godox TL-G60, для TL60
Код товара : УТ-00055832
Артикул : 28507
2 470 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.250