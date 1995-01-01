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Соты Godox TL-G60, для TL60

  • TL-G60, для TL60
  • TL-G60, для TL60
  • TL-G60, для TL60
  • TL-G60, для TL60
  • TL-G60, для TL60
  • TL-G60, для TL60
  • TL-G60, для TL60
  • TL-G60, для TL60
  • TL-G60, для TL60
Код товара:УТ-00055832
Артикул:28507

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Godox TL-G60 - сотовая решетка для светодиодного осветителя TL60, сужает распространение луча, позволяя более точно направлять световой поток, контролировать засветку и лучше выделять объект. Соты изготовлены ​​из ткани и складываются плоско для удобства хранения.