Соты Godox TL-G60, для TL60

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Код товара: УТ-00055832 Артикул: 28507 Код товара: УТ-00055832 Артикул: 28507 Вес (брутто), кг 0.250 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.250 Описание Godox TL-G60 - сотовая решетка для светодиодного осветителя TL60, сужает распространение луча, позволяя более точно направлять световой поток, контролировать засветку и лучше выделять объект. Соты изготовлены ​​из ткани и складываются плоско для удобства хранения. Видео Наш обзор

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