Godox TL-G60 - сотовая решетка для светодиодного осветителя TL60, сужает распространение луча, позволяя более точно направлять световой поток, контролировать засветку и лучше выделять объект. Соты изготовлены ​​из ткани и складываются плоско для удобства хранения.