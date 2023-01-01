Тканевая сотовая решетка Godox TL-G30 для осветителя Godox TL30. Соты значительно снижают угол освещения, делают его более направленным, предотвращают попадание света в те области, которые должны оставаться темными – изображение получается более контрастным. TL-G30 легко снимается и надевается на осветитель, а также компактно складывается для удобства хранения.