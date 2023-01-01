Соты Godox TL-G30 для TL30
Код товара : УТ-00055078
Артикул : 28506
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.923
Описание
Тканевая сотовая решетка Godox TL-G30 для осветителя Godox TL30. Соты значительно снижают угол освещения, делают его более направленным, предотвращают попадание света в те области, которые должны оставаться темными – изображение получается более контрастным. TL-G30 легко снимается и надевается на осветитель, а также компактно складывается для удобства хранения.