185cm серебро/черный - фотозонт диаметром 185 см, серебряная внутренняя поверхность формирует жесткий и яркий в сравнении с белым зонтом свет, который позволяет получить более контрастные изображения. Конструкция состоит из 16 спиц для создания равномерного круглого светового пятна. Зонт устойчив к механическим повреждениям, обладает высокой износостойкостью.