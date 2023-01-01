Соты Godox TL-G120 для TL120
Код товара : УТ-00060243
Артикул : 29572
5 140 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
185cm серебро/черный - фотозонт диаметром 185 см, серебряная внутренняя поверхность формирует жесткий и яркий в сравнении с белым зонтом свет, который позволяет получить более контрастные изображения. Конструкция состоит из 16 спиц для создания равномерного круглого светового пятна. Зонт устойчив к механическим повреждениям, обладает высокой износостойкостью.