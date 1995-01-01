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Сетевой адаптер Godox TL-A120 для осветителей TL серии

Код товара:УТ-00080004
Артикул:29571

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сетевой адаптер Godox TL-A120 предназначен для подключения двух осветителей Godox TL30, TL60, TL120 или TL180. Адаптер мультивольтажный: входное напряжение 100…240В 50/60Гц, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира. Выходное напряжение 20В 8.4А, максимальная мощность 168 Вт (два разъема).
  • Комплектация: сетевой адаптер, гарантийный талон
  • Материал корпуса: пластик
  • Размеры упаковки: 21 х 9 х 7 см
  • Вес с упаковкой: 0.7 кг