Сетевой адаптер Godox TL-A120 для осветителей TL серии
Код товара:УТ-00080004
Артикул:29571
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Описание
Сетевой адаптер Godox TL-A120 предназначен для подключения двух осветителей Godox TL30, TL60, TL120 или TL180. Адаптер мультивольтажный: входное напряжение 100…240В 50/60Гц, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира. Выходное напряжение 20В 8.4А, максимальная мощность 168 Вт (два разъема).
- Комплектация: сетевой адаптер, гарантийный талон
- Материал корпуса: пластик
- Размеры упаковки: 21 х 9 х 7 см
- Вес с упаковкой: 0.7 кг