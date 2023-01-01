Передатчик беспроводной Godox TimoLink TX DMX
Код товара : УТ-00069374
Артикул : 30446
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Беспроводной DMX-передатчик TimoLink TX и DMX-приемник TimoLink RX, созданные на основе технологии CRMX от Lumenradio, совместимы с осветительными приборами Godox или приборами других брендов, поддерживающими функцию DMX-управления. Передатчик TimoLink TX превращает проводной пульт DMX в беспроводной, отправляя сигналы на CRMX-совместимые осветительные приборы (такие как MG1200Bi и серия TP) или приемники. Если же осветитель не поддерживает беспроводное DMX управление (например, осветители Godox серии LD и некоторые из серий UL, TL и KNOWLED M), на помощь придет приемник TimoLink RX, который устанавливается в XLR DMX разъем. TimoLink TX и TimoLink RX идеально подходят для кинопроизводства, телевещания, сценического освещения и других задач, где требуется точное беспроводное управление параметрами осветителей.
Автоматический выбор частоты
Благодаря поддержке автоматического переключения частоты TimoLink TX и TimoLink RX всегда обеспечивают стабильный сигнал CRMX в пределах 300 м даже в чрезвычайно сложных условиях на съемочной площадке.
Поворотные разъемы
Разъемы можно поворачивать на 270°, что обеспечивает более широкую совместимость с различными конструкциями интерфейсов.
TimoLink TX
Мы разработали функцию TEST для передатчика TimoLink TX, с помощью которой вы можете легко проверить состояние подключения осветительных приборов даже без использования контроллера DMX, что значительно повышает эффективность работы на съемочной площадке. Чтобы упростить логику работы и повысить эффективность, кнопка RESET и кнопка SET расположены отдельно.
Характеристики
- Питание: через USB Type C, 5В 280мА
- Цвета сигнального индикатора: 8
- Совместимые модели: DMX512-совместимый контроллер
- DMX штекер: XLR 5-pin, поворотный на 270°
- Дистанция управления: макс. 300 м в условиях прямой линии видимости
- Рабочая температура окружающей среды: -20~45°C
- Материал корпуса: ABS-пластик
- Размер: 141 х 96 х 26мм
- Вес нетто: 89 г
- Размер упаковки 125 х 85 х 35мм
- Вес брутто: 160 г
Комплектация
- DMX передатчик Godox TimoLink TX беспроводной
- Съемная антенна
- Кабель USB Type C
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон