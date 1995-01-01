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Передатчик беспроводной Godox TimoLink TX DMX

  • TimoLink TX DMX
  • TimoLink TX DMX
  • TimoLink TX DMX
  • TimoLink TX DMX
  • TimoLink TX DMX
  • TimoLink TX DMX
  • TimoLink TX DMX
  • TimoLink TX DMX
  • TimoLink TX DMX
  • TimoLink TX DMX
  • TimoLink TX DMX
  • TimoLink TX DMX
  • TimoLink TX DMX
  • TimoLink TX DMX
  • TimoLink TX DMX
Код товара:УТ-00069374
Артикул:30446

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Беспроводной DMX-передатчик TimoLink TX и DMX-приемник TimoLink RX, созданные на основе технологии CRMX от Lumenradio, совместимы с осветительными приборами Godox или приборами других брендов, поддерживающими функцию DMX-управления. Передатчик TimoLink TX превращает проводной пульт DMX в беспроводной, отправляя сигналы на CRMX-совместимые осветительные приборы (такие как MG1200Bi и серия TP) или приемники. Если же осветитель не поддерживает беспроводное DMX управление (например, осветители Godox серии LD и некоторые из серий UL, TL и KNOWLED M), на помощь придет приемник TimoLink RX, который устанавливается в XLR DMX разъем. TimoLink TX и TimoLink RX идеально подходят для кинопроизводства, телевещания, сценического освещения и других задач, где требуется точное беспроводное управление параметрами осветителей.

Автоматический выбор частоты
Благодаря поддержке автоматического переключения частоты TimoLink TX и TimoLink RX всегда обеспечивают стабильный сигнал CRMX в пределах 300 м даже в чрезвычайно сложных условиях на съемочной площадке.

Поворотные разъемы
Разъемы можно поворачивать на 270°, что обеспечивает более широкую совместимость с различными конструкциями интерфейсов.

TimoLink TX
Мы разработали функцию TEST для передатчика TimoLink TX, с помощью которой вы можете легко проверить состояние подключения осветительных приборов даже без использования контроллера DMX, что значительно повышает эффективность работы на съемочной площадке. Чтобы упростить логику работы и повысить эффективность, кнопка RESET и кнопка SET расположены отдельно.

Характеристики

  • Питание: через USB Type C, 5В 280мА
  • Цвета сигнального индикатора: 8
  • Совместимые модели: DMX512-совместимый контроллер
  • DMX штекер: XLR 5-pin, поворотный на 270°
  • Дистанция управления: макс. 300 м в условиях прямой линии видимости
  • Рабочая температура окружающей среды: -20~45°C
  • Материал корпуса: ABS-пластик
  • Размер: 141 х 96 х 26мм
  • Вес нетто: 89 г
  • Размер упаковки 125 х 85 х 35мм
  • Вес брутто: 160 г

Комплектация

  • DMX передатчик Godox TimoLink TX беспроводной
  • Съемная антенна
  • Кабель USB Type C
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон