Описание

Беспроводной DMX-передатчик TimoLink TX и DMX-приемник TimoLink RX, созданные на основе технологии CRMX от Lumenradio, совместимы с осветительными приборами Godox или приборами других брендов, поддерживающими функцию DMX-управления. Передатчик TimoLink TX превращает проводной пульт DMX в беспроводной, отправляя сигналы на CRMX-совместимые осветительные приборы (такие как MG1200Bi и серия TP) или приемники. Если же осветитель не поддерживает беспроводное DMX управление (например, осветители Godox серии LD и некоторые из серий UL, TL и KNOWLED M), на помощь придет приемник TimoLink RX, который устанавливается в XLR DMX разъем. TimoLink TX и TimoLink RX идеально подходят для кинопроизводства, телевещания, сценического освещения и других задач, где требуется точное беспроводное управление параметрами осветителей.

Автоматический выбор частоты

Благодаря поддержке автоматического переключения частоты TimoLink TX и TimoLink RX всегда обеспечивают стабильный сигнал CRMX в пределах 300 м даже в чрезвычайно сложных условиях на съемочной площадке.



Поворотные разъемы

Разъемы можно поворачивать на 270°, что обеспечивает более широкую совместимость с различными конструкциями интерфейсов.



TimoLink RX

Беспроводной DMX-приемник TimoLink RX может работать с осветительными приборами, не имеющими встроенного модуля CRMX, и позволяет реализовать беспроводное DMX-управление.

Характеристики

Питание: через USB Type C, 5В 90мА

Цвета сигнального индикатора: 8

8 Совместимые модели: DMX512-совместимый осветитель

DMX штекер: XLR 5-pin, поворотный на 270°

XLR 5-pin, поворотный на 270° Дистанция управления: макс. 300 м в условиях прямой линии видимости

Рабочая температура окружающей среды: -20~45°C

-20~45°C Материал корпуса: ABS-пластик

ABS-пластик Размер: 110 х 53 х 26 мм

110 х 53 х 26 мм Вес нетто: 80 г

80 г Размер упаковки 120 х 75 х 35 мм

120 х 75 х 35 мм Вес брутто: 140 г

Комплектация