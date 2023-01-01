Описание

Godox SZ300R - фокусируемый мультицветный RGBWW осветитель с COB-светодиодом, обеспечивающий легкое управление фокусировкой светового луча, а также выбор цвета освещения. Если вы видеограф, который создает удивительные проекты, или креативный фотограф, стремящийся получить красивый кадр, этот универсальный осветитель легко воплотит вашу идею.

Сфокусируйтесь

Благодаря возможности регулировки угла луча от 20° до 65°, SZ300R легко концентрирует и рассредоточивает свет, обеспечивая идеальный светотеневой баланс, избавляя от необходимости постоянно менять положение источника света для достижения желаемого результата. Перейдите на новый уровень работы с освещением и раскройте свой творческий потенциал с помощью светодиодного фокусируемого осветителя SZ300R.



Раскрасьте сюжет

Используя режимы цветного освещения, такие как HSI, GEL и RGB, вы можете точно подобрать нужный оттенок из широкого спектра цветов и с легкостью создать настроение в кадре.



Регулируйте цветовую температуру

Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2500K до 10000K, обеспечивая максимально точное соответствие окружающему освещению и возможность применения художественных эффектов. Независимо от того, требуется ли создать теплое вечернее или бодрящее дневное освещение, эта функция позволяет достичь желаемого результата.

Управляйте на расстоянии

Всеми настройками SZ300R можно управлять с помощью радиопульта 2.4G, а также по Bluetooth (мобильное приложение Godox) и по DMX протоколам, что обеспечивает большую свободу действий при настройке осветителей и позволяет отрегулировать освещение, не находясь физически рядом с прибором. Такая возможность облегчает любой рабочий процесс, позволяя сосредоточиться на творчестве и добиться желаемых результатов в любых съемках - от проведения прямых трансляций и записи видеороликов до художественной фото- и киносъемки.



Добавьте спецэффекты

Благодаря 14 встроенным спецэффектам с управлением их динамики, SZ300R позволяет создавать различные художественные сюжеты, такие как мигающая лампа, гроза или работающий телевизор. Многообразие эффектов увеличивает ваши возможности для воплощения в кадре требуемой атмосферы.

Познакомьтесь с новым интерфейсом

Благодаря переосмысленной панели управления, расположенной на корпусе осветителя, можно быстро и легко настроить все параметры освещения, что значительно упрощает рабочий процесс и повышает общую эффективность.



Снимайте в тишине

Чтобы создать идеальные условия для синхронной записи звука, просто включите бесшумный режим. Яркость ограничивается 50% от максимума, но вентиляторы полностью отключаются, чтобы вы смогли снять камерную сцену без их шума.



Пользуйтесь новыми возможностями

Обновление встроенного программного обеспечения осветителя позволяет легко и без дополнительных затрат получить новые возможности и повысить производительность, идти в ногу со временем теперь совсем не сложно.

Что в коробке