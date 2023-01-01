Стойка Godox 90F, 9 - 88 см, до 3 кг
Код товара : УТ-00047404
Артикул : 27634
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.500
Описание
Godox 90F – компактная алюминиевая стойка-тренога с 2-секционной съемной телескопической центральной колонной, на конце которой закреплен несъемный латунный шпигот диаметром 5/8” с резьбой 1/4” и головкой для установки цифровых камер. Стойка предназначена для съемки с нижней точки в фото- или видеостудии, а также на выезде. Длина стойки в сложенном виде - 48.5 см, максимальная высота 88 см, вес 1.3 кг. Стойка выдерживает осевую (вертикальную) нагрузку до 3 кг.
Секции центральной колонны диаметром 19 и 22 мм изготавливаются из легкого и прочного алюминиевого сплава. Перед покраской трубы проходят калибровку - для особенной плавности хода секций, с небольшим равномерным, дозированным усилием скольжения на всей рабочей длине.
Секции фиксируется металлическим винтовым зажимом с крупной ручкой из прочного ABS пластика.
Центральная колонна устанавливается в утяжеленное металлическое основание-треногу, опоры которой раскладываются по принципу веера. На конце каждой из трех опор предусмотрены резиновые накладки-подпятники, которые оберегают от царапин стол или другую поверхность.
В комплект стойки входит стальной палец-адаптер с резьбой 1/4”, который может устанавливаться вместо колонны - в этом случае стойку-треногу можно использовать, как «лягушку» - для установки съемочного оборудования в самой нижней точке. Как вариант, можно устанавливать телескопический колонну посередине, а палец-адаптер закреплять на конце одной из ног, тогда оператор одновременно может использовать не только цифровую камеру, но и осветитель или микрофон.
Стойка Godox 90F снабжена шаровой миниголовкой с металлическим винтом на конце с посадочной резьбой 1/4”, на который устанавливаются, например, цифровые камеры. Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90°. В комплект также входит гайка-переходник с резьбы 1/4” на 3/8”.
Характеристики
- минимальная: 9 см
- максимальная: 88 см
- количество секций: 2
- диаметр секций: 19 и 22 мм
- диаметр: 5/8”
- резьба: 1/4”, 3/8”
Вес: 1.3 кг