Godox 90F – компактная алюминиевая стойка-тренога с 2-секционной съемной телескопической центральной колонной, на конце которой закреплен несъемный латунный шпигот диаметром 5/8” с резьбой 1/4” и головкой для установки цифровых камер. Стойка предназначена для съемки с нижней точки в фото- или видеостудии, а также на выезде. Длина стойки в сложенном виде - 48.5 см, максимальная высота 88 см, вес 1.3 кг. Стойка выдерживает осевую (вертикальную) нагрузку до 3 кг.

Секции центральной колонны диаметром 19 и 22 мм изготавливаются из легкого и прочного алюминиевого сплава. Перед покраской трубы проходят калибровку - для особенной плавности хода секций, с небольшим равномерным, дозированным усилием скольжения на всей рабочей длине.

Секции фиксируется металлическим винтовым зажимом с крупной ручкой из прочного ABS пластика.

Центральная колонна устанавливается в утяжеленное металлическое основание-треногу, опоры которой раскладываются по принципу веера. На конце каждой из трех опор предусмотрены резиновые накладки-подпятники, которые оберегают от царапин стол или другую поверхность.

В комплект стойки входит стальной палец-адаптер с резьбой 1/4”, который может устанавливаться вместо колонны - в этом случае стойку-треногу можно использовать, как «лягушку» - для установки съемочного оборудования в самой нижней точке. Как вариант, можно устанавливать телескопический колонну посередине, а палец-адаптер закреплять на конце одной из ног, тогда оператор одновременно может использовать не только цифровую камеру, но и осветитель или микрофон.

Стойка Godox 90F снабжена шаровой миниголовкой с металлическим винтом на конце с посадочной резьбой 1/4”, на который устанавливаются, например, цифровые камеры. Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90°. В комплект также входит гайка-переходник с резьбы 1/4” на 3/8”.

Характеристики

Максимальная нагрузка 3 кг

Высота:

минимальная: 9 см

максимальная: 88 см

Длина в сложенном виде: 48.5 см

Телескопическая колонна:

количество секций: 2

диаметр секций: 19 и 22 мм

Шпигот:

диаметр: 5/8”

резьба: 1/4”, 3/8”

Материал: алюминий

Амортизация: нет

Вес: 1.3 кг

Размеры упаковки: 49.5 х 7.5 х 7.5 см

Вес с упаковкой: 1.5 кг