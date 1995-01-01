Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Стойка Godox 300F, 300 см, до 3 кг

  • 300F, 300 см, до 3 кг
  • 300F, 300 см, до 3 кг
  • 300F, 300 см, до 3 кг
  • 300F, 300 см, до 3 кг
  • 300F, 300 см, до 3 кг
  • 300F, 300 см, до 3 кг
  • 300F, 300 см, до 3 кг
  • 300F, 300 см, до 3 кг
  • 300F, 300 см, до 3 кг
Код товара:УТ-00047402
Артикул:27639

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Godox 300F – складная алюминиевая стойка-тренога для установки осветительного оборудования и аксессуаров весом до 3 кг в фото- и видеостудии, а также для использования во время съемок на пленере. Длина стойки в сложенном виде - 86 см, максимальная высота 300 см, вес 1.7 кг.

Несъемный латунный шпигот 5/8” (с винтом 1/4”) прикреплен на конце 4-секционной телескопической трубы стойки. К шпиготу может крепиться комплектная шаровая головка также с винтом 1/4” на конце. Оборудование, установленное на шаровую головку, может вращаться вокруг своей оси на 360° и наклоняться вперед в пределах 90°.

Телескопическая колонна состоит из 4 секций стойки диаметром 29, 26, 22 и 19 мм, которые изготавливаются из легкого и прочного алюминиевого сплава. Благодаря тому, что перед покраской трубы проходят многоступенчатую калибровку, телескопический механизм имеет равномерный ход секций с плавным скольжением на всей рабочей длине.

Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.

Характеристики

Максимальная нагрузка 3 кг
Высота:
  • минимальная: 90 см
  • максимальная: 300 см
Длина в сложенном виде 86 см
Телескопическая колонна:
  • количество секций: 4
  • диаметр секций: 29 / 26 / 22 / 19 мм
Ножки
  • количество секций: 1
  • диаметр: 19 мм
Материал: алюминий
Шпигот: 5/8”, резьба 1/4”
Амортизация: нет
Размеры упаковки: 87.5 х 9 х 9 см
Вес: 1.7 кг
Вес с упаковкой: 1.9 кг