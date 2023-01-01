Стойка Godox 300F, 300 см, до 3 кг
Код товара : УТ-00047402
Артикул : 27639
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.900
Описание
Godox 300F – складная алюминиевая стойка-тренога для установки осветительного оборудования и аксессуаров весом до 3 кг в фото- и видеостудии, а также для использования во время съемок на пленере. Длина стойки в сложенном виде - 86 см, максимальная высота 300 см, вес 1.7 кг.
Несъемный латунный шпигот 5/8” (с винтом 1/4”) прикреплен на конце 4-секционной телескопической трубы стойки. К шпиготу может крепиться комплектная шаровая головка также с винтом 1/4” на конце. Оборудование, установленное на шаровую головку, может вращаться вокруг своей оси на 360° и наклоняться вперед в пределах 90°.
Телескопическая колонна состоит из 4 секций стойки диаметром 29, 26, 22 и 19 мм, которые изготавливаются из легкого и прочного алюминиевого сплава. Благодаря тому, что перед покраской трубы проходят многоступенчатую калибровку, телескопический механизм имеет равномерный ход секций с плавным скольжением на всей рабочей длине.
Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.
Характеристики
- минимальная: 90 см
- максимальная: 300 см
- количество секций: 4
- диаметр секций: 29 / 26 / 22 / 19 мм
- количество секций: 1
- диаметр: 19 мм