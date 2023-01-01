Стойка Godox 290F, 286 см, до 5 кг, пружинная амортизация
Код товара : УТ-00047401
Артикул : 27638
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.500
Описание
Godox 290F - стойка-тренога с пружинной амортизацией и шаровой головкой для установки цифровых камер. Стойка используется во время работы в студии, выездных фото или видеосъемках для установки оборудования весом до 5 кг. Максимальная рабочая высота составляет 286 см, размер в сложенном виде 104 см.
Съемный стальной шпигот-адаптер 5/8” с винтовой резьбой 1/4” и 3/8” может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально, фиксируясь винтом.
Комплектная шаровая головка, устанавливаемая на шпигот, имеет винт фиксации угла поворота шара. Установленное оборудование может поворачиваться на 360° и наклоняться вперед в пределах 90°.
4 телескопические секции увеличенным диаметром 35, 30, 25 и 22 мм надежно фиксируются по высоте, благодаря стальным винтовым зажимам, которые вкручиваются в металлические вкладыши на зажимной муфте секции. Винтовые зажимы оснащены крупными ручками из прочного ABS-пластика.
Алюминиевая труба, используемая для изготовления секций, проходит калибровку на всех этапах производства, благодаря чему телескопические секции имеют плавный ход и равномерное скольжение друг относительно друга, а также защищены от заклинивания.
Пружинный амортизатор предохраняет установленное оборудование от повреждений в случае, когда ассистент резко ослабил зажимные винты и стойка резко сложилась.
Характеристики
- минимальная: 144 см
- максимальная: 286 см
- количество секций: 4
- диаметр секций: 35 / 30 / 25 / 22 мм