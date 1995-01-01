Стойка Godox 240F, 240 см, до 2 кг
Товар не найден
Характеристики
Описание
Godox 240F – алюминиевая стойка с телескопической колонной для установки легких вспышек и аксессуаров (отражателей, рассеивателей). Безопасная нагрузка: 2 кг. Благодаря компактности и малому весу хорошо подходит для выездной съемки. Длина стойки в сложенном виде - 67 см, максимальная высота 240 см, вес 1.2 кг.
Несъемный латунный шпигот 5/8” (с винтом 1/4”) прикреплен на конце 4-секционной телескопической трубы стойки. К шпиготу может крепиться комплектная шаровая головка также с винтом 1/4” на конце. Оборудование, установленное на шаровую головку, может вращаться вокруг своей оси на 360° и наклоняться вперед в пределах 90°.
Телескопическая колонна состоит из 4 секций стойки диаметром 26, 22, 19 и 16 мм, которые изготавливаются из легкого и прочного алюминиевого сплава. Благодаря тому, что перед покраской трубы проходят многоступенчатую калибровку, телескопический механизм имеет равномерный ход секций с плавным скольжением на всей рабочей длине.
Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.
Характеристики
- минимальная: 68 см
- максимальная: 240 см
- количество секций: 4
- диаметр секций: 29 / 22 / 19 / 16 мм
- количество секций: 1
- диаметр: 19 мм