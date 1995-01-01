Godox 240F – алюминиевая стойка с телескопической колонной для установки легких вспышек и аксессуаров (отражателей, рассеивателей). Безопасная нагрузка: 2 кг. Благодаря компактности и малому весу хорошо подходит для выездной съемки. Длина стойки в сложенном виде - 67 см, максимальная высота 240 см, вес 1.2 кг.

Несъемный латунный шпигот 5/8” (с винтом 1/4”) прикреплен на конце 4-секционной телескопической трубы стойки. К шпиготу может крепиться комплектная шаровая головка также с винтом 1/4” на конце. Оборудование, установленное на шаровую головку, может вращаться вокруг своей оси на 360° и наклоняться вперед в пределах 90°.

Телескопическая колонна состоит из 4 секций стойки диаметром 26, 22, 19 и 16 мм, которые изготавливаются из легкого и прочного алюминиевого сплава. Благодаря тому, что перед покраской трубы проходят многоступенчатую калибровку, телескопический механизм имеет равномерный ход секций с плавным скольжением на всей рабочей длине.

Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.

Характеристики

Максимальная нагрузка 2 кг

Высота:

минимальная: 68 см

максимальная: 240 см

Длина в сложенном виде 67 см

Телескопическая колонна:

количество секций: 4

диаметр секций: 29 / 22 / 19 / 16 мм

Ножки

количество секций: 1

диаметр: 19 мм

Материал: алюминий

Шпигот: 5/8”, резьба 1/4”

Амортизация: нет

Размеры упаковки: 70 х 8 х 8 см

Вес: 1.2 кг

Вес с упаковкой: 1.4 кг