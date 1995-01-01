Godox 210F – алюминиевая стойка с 5-секционной телескопической колонной для установки легких вспышек и аксессуаров (отражателей, рассеивателей). Безопасная нагрузка: 2 кг. Благодаря компактности и малому весу хорошо подходит для выездной съемки. Длина стойки в сложенном виде - 56 см, максимальная высота 210 см, вес 1.2 кг.

Секции центральной колонны диаметром 29, 26, 19, 16 и 13 мм изготавливаются из легкого и прочного алюминиевого сплава. Перед покраской трубы проходят калибровку - для особенной плавности хода секций, с небольшим, равномерным и дозированным усилием скольжения на всей рабочей длине.

Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.

Реверсивные ноги для компактного хранения выполнены из алюминиевого профиля сечением 16х7 мм, что значительно облегчило конструкцию - длина стойки в сложенном виде всего 51 см, а вес 1.2 кг.

Стойка Godox 210F снабжена шаровой головкой с металлическими винтом на конце (с посадочной резьбой 1/4”), на который устанавливаются, например, цифровые камеры. Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90°. В комплект также входит гайка-переходник с резьбы 1/4” на 3/8”.

Характеристики

Максимальная нагрузка 2 кг

Высота:

минимальная: 56 см

максимальная: 210 см

Длина в сложенном виде 51 см

Телескопическая колонна:

количество секций: 5

диаметр секций: 29 / 25 / 19 / 16 / 13 мм

Ножки

количество секций: 1

сечение: 16 х 7 мм

Материал: алюминий

Шпигот: 5/8”, резьба 1/4”, 3/8" (адаптер)

Амортизация: нет

Размеры упаковки: 54.5 х 8 х 8 см

Вес: 1.2 кг

Вес с упаковкой: 1.4 кг