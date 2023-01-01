Стойка Godox 210F, 210 см, до 2 кг
Код товара : УТ-00047399
Артикул : 27636
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.2 кг
Вес (брутто), г
1.200
Описание
Godox 210F – алюминиевая стойка с 5-секционной телескопической колонной для установки легких вспышек и аксессуаров (отражателей, рассеивателей). Безопасная нагрузка: 2 кг. Благодаря компактности и малому весу хорошо подходит для выездной съемки. Длина стойки в сложенном виде - 56 см, максимальная высота 210 см, вес 1.2 кг.
Секции центральной колонны диаметром 29, 26, 19, 16 и 13 мм изготавливаются из легкого и прочного алюминиевого сплава. Перед покраской трубы проходят калибровку - для особенной плавности хода секций, с небольшим, равномерным и дозированным усилием скольжения на всей рабочей длине.
Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.
Реверсивные ноги для компактного хранения выполнены из алюминиевого профиля сечением 16х7 мм, что значительно облегчило конструкцию - длина стойки в сложенном виде всего 51 см, а вес 1.2 кг.
Стойка Godox 210F снабжена шаровой головкой с металлическими винтом на конце (с посадочной резьбой 1/4”), на который устанавливаются, например, цифровые камеры. Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90°. В комплект также входит гайка-переходник с резьбы 1/4” на 3/8”.
Характеристики
- минимальная: 56 см
- максимальная: 210 см
- количество секций: 5
- диаметр секций: 29 / 25 / 19 / 16 / 13 мм
- количество секций: 1
- сечение: 16 х 7 мм