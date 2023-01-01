Стойка Godox 190F, 188 см, до 3 кг
Код товара : УТ-00047398
Артикул : 27635
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.600
Описание
Godox 190F - алюминиевая стойка-тренога с 5-секционной телескопической центральной колонной, на конце которой закреплен несъемный латунный шпигот диаметром 5/8” с резьбой 1/4” и шаровой головкой. Длина стойки в сложенном виде - 49 см, максимальная высота 188 см, вес 1.4 кг. Стойка выдерживает осевую (вертикальную) нагрузку до 3 кг.
Секции центральной колонны диаметром 29, 26, 22, 19 и 16 мм изготавливаются из легкого и прочного алюминиевого сплава. Перед покраской трубы проходят калибровку - для особенной плавности хода секций, с небольшим, равномерным и дозированным усилием скольжения на всей рабочей длине.
Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.
Реверсивные ноги для компактного хранения имеют 2 телескопические секции диаметром 19 и 16 мм. Длина стойки в сложенном виде всего 48.5 см.
Стойка Godox 190F снабжена шаровой головкой с металлическими корпусом и шаром, а также металлическим винтом на конце (с посадочной резьбой 1/4”), на который устанавливаются, например, цифровые камеры. Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90°.
Характеристики
- минимальная: 49 см
- максимальная: 188 см
- количество секций: 5
- диаметр секций: 29 / 26 / 22 / 20 / 16 мм
- количество секций: 2
- диаметр: 19 / 16 мм