Коническая насадка Godox SN05 Pro создает узкий концентрированный луч света, одновременно обеспечивая резкий светотеневой переход. Идеально подходит для создания креативных эффектов на фоне или для контровой подсветки волос или акцентного освещения. Внутреннее покрытие серебристое. Диаметр 8 см. Байонет Bowens.