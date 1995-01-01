Оригинальная конусная насадка (снут) для моноблока Godox AD400Pro. Собственное байонетное крепление Godox Mount. Создает узконаправленный луч света, отлично подходит для создания световых акцентов, а также для задней подсветки волос модели (в портретной съемке). Также в наборе идет сотовая насадка, которая еще более повышает направленность света.
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