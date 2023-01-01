Конус Godox SN-04 с сотами для AD400Pro
Код товара : УТ-00037829
Артикул : 27253
1 880 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Оригинальная конусная насадка (снут) для моноблока Godox AD400Pro. Собственное байонетное крепление Godox Mount. Создает узконаправленный луч света, отлично подходит для создания световых акцентов, а также для задней подсветки волос модели (в портретной съемке). Также в наборе идет сотовая насадка, которая еще более повышает направленность света.