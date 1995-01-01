Конус Godox SN-04 с сотами для AD400Pro

<







>



Код товара: УТ-00037829 Артикул: 27253 Код товара: УТ-00037829 Артикул: 27253 Вес (брутто), кг 0.200 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.200 Описание Оригинальная конусная насадка (снут) для моноблока Godox AD400Pro. Собственное байонетное крепление Godox Mount. Создает узконаправленный луч света, отлично подходит для создания световых акцентов, а также для задней подсветки волос модели (в портретной съемке). Также в наборе идет сотовая насадка, которая еще более повышает направленность света. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.