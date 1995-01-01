Аккумуляторный светодиодный осветитель (моноблок) Godox SLB60W может использоваться как в студии, так и за ее пределами. Литий-ионной аккумулятор высокой емкости обеспечивает приблизительно 1 час работы на максимальной мощности. Прибор также может работать «от розетки» – для этого необходимо приобрести сетевой адаптер Godox AD-AC. Байонет Bowens S позволяет использовать множество светоформирующих насадок: рефлекторы, софтбоксы, соты, шторки, светофильтры, конусы, зонты и так далее. Регулировка яркости плавная, от 10 до 100%, может осуществляться как рукояткой на корпусе, так и с помощью пульта дистанционного управления (в комплект поставки не входит). Цветовая температура – дневной свет, 5600К. Высокая точность цветопередачи: CRI > 93, TLCI (Qa) > 95, R9 > 80.

Комплектация: рефлектор, пульт дистанционного управления, аккумулятор WB87, зарядное устройство с кабелем питания, защитная крышка для лампы, инструкция.