Осветитель Godox SLB60W, светодиодный, 60 Вт, 5600 К, Bowens, аккумулятор
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Описание
Аккумуляторный светодиодный осветитель (моноблок) Godox SLB60W может использоваться как в студии, так и за ее пределами. Литий-ионной аккумулятор высокой емкости обеспечивает приблизительно 1 час работы на максимальной мощности. Прибор также может работать «от розетки» – для этого необходимо приобрести сетевой адаптер Godox AD-AC. Байонет Bowens S позволяет использовать множество светоформирующих насадок: рефлекторы, софтбоксы, соты, шторки, светофильтры, конусы, зонты и так далее. Регулировка яркости плавная, от 10 до 100%, может осуществляться как рукояткой на корпусе, так и с помощью пульта дистанционного управления (в комплект поставки не входит). Цветовая температура – дневной свет, 5600К. Высокая точность цветопередачи: CRI > 93, TLCI (Qa) > 95, R9 > 80.
Комплектация: рефлектор, пульт дистанционного управления, аккумулятор WB87, зарядное устройство с кабелем питания, защитная крышка для лампы, инструкция.
- Количество светодиодов: 1
- Мощность: 60 Вт
- Освещенность: 4100 люкс (на дистанции 1 м)
- Световой поток в люменах: 4500 лм
- Регулировка мощности: 10-100%, плавная
- Цветовая температура: 5600К +/- 200К
- Индекс цветопередачи CRI > 93
- Индекс цветопередачи TLCI > 95
- Индекс цветопередачи R9 > 80
- Частота радиоуправления: 433 МГц
- Дистанция радиоуправления: до 20 м
- Количество каналов радиоуправления: 16 (6 групп)
- Аккумулятор: да, Godox WB87, около 1 часа работы на полной мощности
- Работа от сети: да, адаптер Godox AD-AC (продается отдельно)
- Температура эксплуатации: -10…+50° С
- Охлаждение: активное (вентилятор)
- Тип крепления: студийная стойка (5/8")
- Размеры: 24.6 х 12 х 12.6 см
- Вес: 2 кг