Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Осветитель Godox SLB60W, светодиодный, 60 Вт, 5600 К, Bowens, аккумулятор

  • SLB60W, светодиодный, 60 Вт, 5600 К, Bowens, аккумулятор
  • SLB60W, светодиодный, 60 Вт, 5600 К, Bowens, аккумулятор
  • SLB60W, светодиодный, 60 Вт, 5600 К, Bowens, аккумулятор
  • SLB60W, светодиодный, 60 Вт, 5600 К, Bowens, аккумулятор
  • SLB60W, светодиодный, 60 Вт, 5600 К, Bowens, аккумулятор
  • SLB60W, светодиодный, 60 Вт, 5600 К, Bowens, аккумулятор
  • SLB60W, светодиодный, 60 Вт, 5600 К, Bowens, аккумулятор
  • SLB60W, светодиодный, 60 Вт, 5600 К, Bowens, аккумулятор
  • SLB60W, светодиодный, 60 Вт, 5600 К, Bowens, аккумулятор
  • SLB60W, светодиодный, 60 Вт, 5600 К, Bowens, аккумулятор
  • SLB60W, светодиодный, 60 Вт, 5600 К, Bowens, аккумулятор
  • SLB60W, светодиодный, 60 Вт, 5600 К, Bowens, аккумулятор
  • SLB60W, светодиодный, 60 Вт, 5600 К, Bowens, аккумулятор
Код товара:УТ-00031534
Артикул:26299

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Аккумуляторный светодиодный осветитель (моноблок) Godox SLB60W может использоваться как в студии, так и за ее пределами. Литий-ионной аккумулятор высокой емкости обеспечивает приблизительно 1 час работы на максимальной мощности. Прибор также может работать «от розетки» – для этого необходимо приобрести сетевой адаптер Godox AD-AC. Байонет Bowens S позволяет использовать множество светоформирующих насадок: рефлекторы, софтбоксы, соты, шторки, светофильтры, конусы, зонты и так далее. Регулировка яркости плавная, от 10 до 100%, может осуществляться как рукояткой на корпусе, так и с помощью пульта дистанционного управления (в комплект поставки не входит). Цветовая температура – дневной свет, 5600К. Высокая точность цветопередачи: CRI > 93, TLCI (Qa) > 95, R9 > 80.

Комплектация: рефлектор, пульт дистанционного управления, аккумулятор WB87, зарядное устройство с кабелем питания, защитная крышка для лампы, инструкция.

  • Количество светодиодов: 1
  • Мощность: 60 Вт
  • Освещенность: 4100 люкс (на дистанции 1 м)
  • Световой поток в люменах: 4500 лм
  • Регулировка мощности: 10-100%, плавная
  • Цветовая температура: 5600К +/- 200К
  • Индекс цветопередачи CRI > 93
  • Индекс цветопередачи TLCI > 95
  • Индекс цветопередачи R9 > 80
  • Частота радиоуправления: 433 МГц
  • Дистанция радиоуправления: до 20 м
  • Количество каналов радиоуправления: 16 (6 групп)
  • Аккумулятор: да, Godox WB87, около 1 часа работы на полной мощности
  • Работа от сети: да, адаптер Godox AD-AC (продается отдельно)
  • Температура эксплуатации: -10…+50° С
  • Охлаждение: активное (вентилятор)
  • Тип крепления: студийная стойка (5/8")
  • Размеры: 24.6 х 12 х 12.6 см
  • Вес: 2 кг