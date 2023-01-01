Описание

Чтобы предоставить вам еще больше возможностей для творчества, мы предлагаем обновленные модели SL60IID и SL60IIBi с более высокой выходной мощностью, позволяющей реализовать ваши идеи. Теперь управлять светом станет гораздо проще, благодаря встроенному модулю Bluetooth и поддержке мобильного приложения GodoxLight. Более компактные размеры осветителя позволят легче переходить от одного места съемки к другому. Модель с индексом Bi поддерживает плавную регулировку цветовой температуры, что поможет создавать разнообразную атмосферу в кадре.

Высокая мощность

Освещенность SL60IID и SL60IIBi в центре светового пятна на расстоянии 1 метра со стандартным рефлектором составляет 18 600 и 25 100 люкс соответственно, что является впечатляющим показателем яркости. Благодаря регулировке яркости в диапазоне от 0 до 100% с шагом 1% вы можете точно настроить яркость в зависимости от задачи.

Управление с помощью мобильного приложения

Кроме управления с помощью панели или пульта дистанционного управления, вы также можете использовать приложение Godox Light для настройки параметров света. Удобные способы управления помогут вам повысить эффективность работы.

Компактные размеры

Небольшой размер корпуса позволяет легко переносить осветитель по площадке, что дает возможность удобно перемещаться при смене точки съемки.

Регулируемая цветовая температура

SL60IID имеет фиксированную цветовую температуру 5600К и подходит для тех, кому требуется высокая яркость, а SL60IIBi позволяет регулировать цветовую температуру в диапазоне 2800К-6500К и идеально подходит для тех, кто хочет получить больше возможностей для совместного использования с другими источниками света или для создания атмосферы в кадре.

Бесшумная работа

Посторонний шум при съемке может негативно повлиять на качество видео. Эти усовершенствованные осветители работают гораздо тише, обеспечивая более комфортные условия для съемки.

Имитация световых эффектов

SL60IID поддерживает 8 эффектов, а SL60IIBi - 11 эффектов. С их помощью можно легко имитировать такое художественное освещение, как от сломанной лампочки, телевизора или грозы.

Кронштейн с регулировкой наклона

Осветитель оборудован кронштейном с возможностью удобной и надежной регулировки угла наклона, что позволяет получить требуемый светотеневой результат.

Крепление Bowens

Осветитель совместим с любыми светоформирующими модификаторами с креплением Bowens и особенно сочетается с аксессуарами Godox. Не ограничивайте себя в создании разнообразных световых эффектов и раскройте весь свой творческий потенциал.