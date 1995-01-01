Встречайте новые светодиодные RGB источники постоянного света - SL150R и SL300R. Различные световые эффекты, крепление Bowens, управление палитрой цвета освещения с помощью режимов HSI/RGB/GEL, бесшумный режим работы и возможность дистанционного управления параметрами с помощью контроллера DMX512, пульта дистанционного управления или мобильного приложения. SL150R и SL300R – это компактные, но мощные приборы для самых разных сценариев использования, от студийной съемки прямых трансляций и интервью до освещения театральных сцен.

Освещенность 43300 люкс

SL300R открывают новые возможности в области освещения потоковых трансляций. Достигая максимальной освещенности 43300 люкс (на расстоянии 1м, 5600K, со стандартным рефлектором), эти осветители демонстрируют высокую производительность и стабильную мощность.

Маленький корпус, большие возможности

Осветители Godox SL300R имеют компактный корпус и являются универсальным инструментом, подходящим для использования в различных видах фото- и видеосъемки. Эти осветители подойдут для использования не только качестве основного рисующего света, а также в роли источников заполняющего света или для создания атмосферы, придающей творческую выразительность кадру.

От холодного до теплого

В модели SL300R предусмотрена возможность регулировки цветовой температуры от 2500K до 10000K для плавного перехода между теплыми и холодными тонами освещения, это поможет быстро адаптироваться к различным условиям окружающего освещения и реализовать вашу творческую задумку.

Палитра оттенков для ярких образов

Три режима управления цветным освещением: HSI, RGB и также поддержка имитации 60 гелевых фильтров вдохновят на захватывающее взаимодействие с миром цвета.

Множество способов управления

Осветитель SL300R предназначен для самых разных сценариев применения, поэтому он поддерживают множество способов управления, включая совместимость с мобильным приложением Godox Light, пультом радиоуправления (продается отдельно), консолями DMX512 и имеет удобную встроенную панель управления, что позволяет оптимизировать эффективность работы.

14 световых эффектов

14 встроенных световых спецэффектов, имитирующие свет на вечеринке или грозу, позволяют осветителям SL300R воспроизводить реалистичные световые сюжеты. Каждый эффект можно настроить под себя, регулируя яркость и скорость (частоту) мерцания.

Точность цветопередачи

Сохраняя средние значения индексов цветопередачи CRI и TLCI на уровне 96+, SL300R передает цвета снимаемого объекта с непревзойденной точностью и стабильностью.

Бесшумная работа

Благодаря возможности полного отключения вентилятора, SL300R обеспечивают тишину на площадке для синхронной съемки камерных сцен.

Байонет Bowens

Крепление Bowens обеспечивает совместимость с большим ассортиментом аксессуаров. Это позволяет использовать множество светоформирующих насадок для создания разнообразных световых эффектов.

Комплектация

Осветитель ×1

Рефлектор ×1

Сетевой адаптер ×1

Держатель сетевого адаптера ×1

Кабель питания ×1

Стальной тросик ×1

Защитная крышка x1

Характеристики