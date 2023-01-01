Описание

Осветитель Godox SL300III Bi – самый мощный из светодиодных осветителей с регулируемой температурой света серии SLIII Bi. Отличается высокой точностью цветопередачи (CRI≥96) и поддержкой дистанционного управления по каналу Bluetooth через бесплатное мобильное приложение «Godox Light». 8 режимов динамических спецэффектов FX, а также режим бесшумной работы «Silent Mode» делает его пригодным для студийной фото и видеосъемки, записи интервью, блогов, прямых эфиров и так далее.

Регулируемая мощность до 330 Вт

Благодаря мощности максимальной мощности 330 Вт Godox SL300III Bi может использоваться с большими софтбоксами, насадками типа «китайский фонарь» и другими модификаторами, работающими на большую площадь. В комплекте идет металлический рефлектор с «зеркальной» поверхностью, который обеспечивает невероятно яркий луч с узким углом рассеивания (освещенность 117000 лк на расстоянии 1 метр). Яркость осветителя регулируется от 0% до полной мощности с шагом 1% при помощи панели управления осветителя, встроенной системы беспроводного управления GODOХ 2.4G X или смартфона с предустановленным APP Godox Light.

Точный цвет

Благодаря высокой точности цветопередачи CRI 96 и TLCI 97 оттенки кожи передаются максимально естесственнно, без ухода в красный, желтый или зеленый цвет.

Беззвучный режим (Silent Mode)

Беззвучный режим работы (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить вентилятор, чтобы полностью устранить шум от него во время записи камерных сцен. Мощность осветителя при этом автоматически уменьшается, чтобы избежать перегрева.

9 встроенных спецэффектов

Предустановленные световые сценарии помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, молний, телевизора, мерцающей лампы, свечи, костра или огней фейерверка, предоставляя больше творческих возможностей в кинопроизводстве или видеосъемке.

Пульт дистанционного управления

Дополнительно приобретаемый пульт дистанционного управления RC-А6 позволяет легко регулировать мощность, настраивать группы и каналы. Используя 32 канала и 16 групп, пользователь сможет подобрать радиочастоту с минимальным возникновением помех от других систем дистанционного управления.

Управление по Bluetooth со смартфона

Дистанционное управление по BlueTooth со смартфона через бесплатное приложение Godox Light доступно всем пользователям c устройствами на базе iOS или Android.

Простая установка и подключение

Кронштейн-лира обеспечивает вращение осветителя на все 360°, а также наклон в диапазоне 330°. Лира может устанавливаться на студийные стойки, держатели, пантографы и другие крепления со стандартным шпиготом 5/8".

Питание

Питание осветителя осуществляется от сети переменного тока 100~240 В, 50/60 Гц, сетевой адаптер встроен в корпус.

Байонет Bowens и использование дополнительных аксессуаров

Осветители SLIII Bi совместимы с широким ассортиментом светоформирующих насадок с креплением Bowens – софтбоксов, линз Френеля, проекционных насадок и так далее. В комплект входит стандартный рефлектор 7'', помогающий сформировать направленный равномерный световой поток. В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.