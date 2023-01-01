Описание

Компактный светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой: 2800К…6500К. Максимальная мощность 200 Вт, новый рефлектор с «зеркальной» поверхностью обеспечивает освещенность 30000 лк на расстоянии 1 метр. Благодаря малошумному вентилятору, который можно даже полностью выключить в «тихом» режиме, осветитель отлично подходит для всех видов видеосъемки в прямом эфире или с синхронной записью звука: для онлайн трансляций и стримингов, конференций, мастер-классов, киносъемок и так далее.

Регулируемая мощность до 200 Вт

Осветители SL200II выдают световой поток мощностью до 200 Вт, который собирается при помощи нового рефлектора с «зеркальной» поверхностью и создает яркий свет с освещенностью 30000 лк на расстоянии 1 метр. Мощность осветителя регулируется от 0% до полной мощности при помощи панели управления осветителя или пульта дистанционного управления.

Точный цвет

Высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 97 помогает производить фото и видеосъемку в естественных и точных цвета, экономя время на постобработке.

Тихий режим работы

Конструкция системы охлаждения SL II поддерживает минимальный уровень шума во время работы в штатном режиме. Беззвучный режим работы (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время записи звука. В случае отключения вентилятора, максимальная мощность осветителя ограничивается, чтобы избежать перегрева.

9 встроенных спецэффектов

Предустановленные световые сценарии помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, шторма, телевизора, мерцающей лампы и т.д., предоставляя больше творческих возможностей в кинопроизводстве или видеосъемке.

Дистанционное управление

Встроенная в осветитель беспроводная система GODOХ 2.4G X с помощью пульта дистанционного управления RC-А6 (приобретается отдельно) позволяет легко регулировать мощность, цветовую температуру, настраивать группы и каналы. Используя 32 канала и 16 групп, пользователь сможет подобрать радиочастоту с минимальным возникновением помех от других систем дистанционного управления.

Простая установка и подключение

Кронштейн-лира обеспечивает вращение осветителя на 360° и может использоваться со студийными стойками со стандартным шпиготом 5/8 дюйма или перекладинами. Подключение к сети переменного тока 100~240 В, 50/60 Гц осуществляется при помощи комплектного кабеля питания и не требует использование громоздких блоков питания и контроллеров.

Байонет Bowens и использование дополнительных аксессуаров

Осветители SL II совместимы с широким ассортиментом различных светоформирующих насадок с креплением Bowens – софтбоксов, портретных тарелок, конусов и т. д. В комплект входит рефлектор помогающий сформировать более сфокусированный равномерный световой пучок. В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.