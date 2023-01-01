Осветитель Godox SL200II Bi, светодиодный, 200 Вт, 2800-6500К
Код товара : УТ-00058543
Артикул : 28662
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
200 Вт
Регулировка мощности, диапазон
0…100%, плавная
Дистанционное управление
Есть
Индекс CRI
96
Освещенность
39000 лк (с рефлектором, на 1 м)
Угол освещения
Зависит от используемой насадки
Минимальная цветовая температура, K
2800
Максимальная цветовая температура, K
6500
Работа от сети
100 - 240 В, 50 / 60 Гц
Байонет
Bowens
Тип крепления
5/8"
Минимальная температура эксплуатации, °С
-10
Максимальная температура эксплуатации, °С
40
Прочие характеристики
Вес
3.25 кг
Комплектация
осветитель, рефлектор, защитная крышка лампы, кабель питания, руководство
Описание
Компактный светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой: 2800К…6500К. Максимальная мощность 200 Вт, новый рефлектор с «зеркальной» поверхностью обеспечивает освещенность 30000 лк на расстоянии 1 метр. Благодаря малошумному вентилятору, который можно даже полностью выключить в «тихом» режиме, осветитель отлично подходит для всех видов видеосъемки в прямом эфире или с синхронной записью звука: для онлайн трансляций и стримингов, конференций, мастер-классов, киносъемок и так далее.
Регулируемая мощность до 200 Вт
Осветители SL200II выдают световой поток мощностью до 200 Вт, который собирается при помощи нового рефлектора с «зеркальной» поверхностью и создает яркий свет с освещенностью 30000 лк на расстоянии 1 метр. Мощность осветителя регулируется от 0% до полной мощности при помощи панели управления осветителя или пульта дистанционного управления.
Точный цвет
Высокий индекс цветопередачи CRI 96 и TLCI 97 помогает производить фото и видеосъемку в естественных и точных цвета, экономя время на постобработке.
Тихий режим работы
Конструкция системы охлаждения SL II поддерживает минимальный уровень шума во время работы в штатном режиме. Беззвучный режим работы (Silent Mode) позволяет одним нажатием кнопки выключить вентилятор, чтобы устранить шум во время записи звука. В случае отключения вентилятора, максимальная мощность осветителя ограничивается, чтобы избежать перегрева.
9 встроенных спецэффектов
Предустановленные световые сценарии помогут имитировать различные виды освещения: свет от вспышки, шторма, телевизора, мерцающей лампы и т.д., предоставляя больше творческих возможностей в кинопроизводстве или видеосъемке.
Дистанционное управление
Встроенная в осветитель беспроводная система GODOХ 2.4G X с помощью пульта дистанционного управления RC-А6 (приобретается отдельно) позволяет легко регулировать мощность, цветовую температуру, настраивать группы и каналы. Используя 32 канала и 16 групп, пользователь сможет подобрать радиочастоту с минимальным возникновением помех от других систем дистанционного управления.
Простая установка и подключение
Кронштейн-лира обеспечивает вращение осветителя на 360° и может использоваться со студийными стойками со стандартным шпиготом 5/8 дюйма или перекладинами. Подключение к сети переменного тока 100~240 В, 50/60 Гц осуществляется при помощи комплектного кабеля питания и не требует использование громоздких блоков питания и контроллеров.
Байонет Bowens и использование дополнительных аксессуаров
Осветители SL II совместимы с широким ассортиментом различных светоформирующих насадок с креплением Bowens – софтбоксов, портретных тарелок, конусов и т. д. В комплект входит рефлектор помогающий сформировать более сфокусированный равномерный световой пучок. В основании осветителя имеется крепление для фотозонта.