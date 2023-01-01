Осветитель Godox SL150III Bi, светодиодный, 2800-6500К, 160 Вт
Код товара : УТ-00067793
Артикул : 30293
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Основные характеристики
Регулировка мощности, диапазон
0 - 100%, плавная
Индекс CRI
96
Байонет
Bowens
Тип крепления
5/8"
Прочие характеристики
Вес
3.1 кг
Описание
Новая серия SLIII, включающая в себя модели SL150III, SL150III Bi, SL200III, SL200III Bi, SL300IlI и SL300III Bi, оснащена функцией управления с помощью мобильного приложения Godox Light, что обеспечивает большую гибкость на съемочной площадке и идеально подходит для организации прямых трансляций, вещания и других видов съемки.
Невероятная производительность
Осветитель SLIll формирует световое пятно с впечатляющей освещенностью, особенно с входящим в комплект рефлектором, обеспечивая высокую эффективность на выходе. Плавная регулировка яркости от 0% до 100% позволяет точно и гибко управлять освещением, чтобы добиться именно того результата, который вы хотите получить.
Выбор цветовой температуры
Биколорная версия SL150III Bi / SL200III Bi / SL300III Bi позволяет регулировать цветовую температуру, чтобы соответствовать окружающей обстановке или другим осветительным приборам на съемочной площадке, без необходимости использования цветных фильтров.
Удобное управление
Помимо интуитивно понятной панели управления и поддержки пульта RC-R9, все параметры осветителя SLIII можно контролировать с помощью приложения Godox Light, благодаря чему даже самая сложная координация на площадке будет всегда в ваших руках.
Высокая точность цветопередачи
Благодаря высокому рейтингу CRI/TLCI 96/97, освещенные с помощью SLIII объекты выглядят естественно и реалистично, что значительно экономит ваше время на постобработку.
Бесшумная работа
Включите бесшумный режим, чтобы отключить вентилятор и исключить посторонний шум для задач, требующих особого внимания к звуку.
Встроенные световые эффекты
Благодаря встроенным кинематографическим световым эффектам SLIII позволяет моделировать различные художественные сценарии освещения на съемочной площадке и предоставляет больше творческих возможностей.
- Фотовспышки
- Молния
- Неисправная лампочка
- Телевизор
- Свеча
- Огонь
- Фейерверк
Надежная установка
Поворотный U-образный кронштейн обеспечивает высокую гибкость монтажа и может устанавливаться на большинство студийных стоек. Вы можете легко направить свет под любым углом так, как этого требует сюжет.
Широкая совместимость
Благодаря креплению Bowens, SLIII совместим с разнообразными светоформирующими аксессуарами, открывая перед пользователями новые возможности.
Комплектация
- Осветитель SL150III Bi ×1
- Защитная крышка ×1
- Рефлектор с креплением Bowens ×1
- Кабель питания ×1