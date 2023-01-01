Описание

Новая серия SLIII, включающая в себя модели SL150III, SL150III Bi, SL200III, SL200III Bi, SL300IlI и SL300III Bi, оснащена функцией управления с помощью мобильного приложения Godox Light, что обеспечивает большую гибкость на съемочной площадке и идеально подходит для организации прямых трансляций, вещания и других видов съемки.

Невероятная производительность

Осветитель SLIll формирует световое пятно с впечатляющей освещенностью, особенно с входящим в комплект рефлектором, обеспечивая высокую эффективность на выходе. Плавная регулировка яркости от 0% до 100% позволяет точно и гибко управлять освещением, чтобы добиться именно того результата, который вы хотите получить.

Выбор цветовой температуры

Биколорная версия SL150III Bi / SL200III Bi / SL300III Bi позволяет регулировать цветовую температуру, чтобы соответствовать окружающей обстановке или другим осветительным приборам на съемочной площадке, без необходимости использования цветных фильтров.

Удобное управление

Помимо интуитивно понятной панели управления и поддержки пульта RC-R9, все параметры осветителя SLIII можно контролировать с помощью приложения Godox Light, благодаря чему даже самая сложная координация на площадке будет всегда в ваших руках.

Высокая точность цветопередачи

Благодаря высокому рейтингу CRI/TLCI 96/97, освещенные с помощью SLIII объекты выглядят естественно и реалистично, что значительно экономит ваше время на постобработку.

Бесшумная работа

Включите бесшумный режим, чтобы отключить вентилятор и исключить посторонний шум для задач, требующих особого внимания к звуку.

Встроенные световые эффекты

Благодаря встроенным кинематографическим световым эффектам SLIII позволяет моделировать различные художественные сценарии освещения на съемочной площадке и предоставляет больше творческих возможностей.

Фотовспышки

Молния

Неисправная лампочка

Телевизор

Свеча

Огонь

Фейерверк

Надежная установка

Поворотный U-образный кронштейн обеспечивает высокую гибкость монтажа и может устанавливаться на большинство студийных стоек. Вы можете легко направить свет под любым углом так, как этого требует сюжет.

Широкая совместимость

Благодаря креплению Bowens, SLIII совместим с разнообразными светоформирующими аксессуарами, открывая перед пользователями новые возможности.

Комплектация