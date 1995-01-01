Если вам требуется осветитель в качестве основного источника света для съемки видео на YouTube, съемки короткометражных рекламных роликов, для художественной замедленной съемки, а также в других ситуациях, где требуется обильный эффективный свет, вы можете получить то, что ожидаете при использовании осветителя SL100. Мощные 32100 люкс на расстоянии 1 метр - это удивительная яркость для маленького устройства, которое полностью отрабатывает свою стоимость.

Компактный осветитель серии SL100 имеет высокую яркость и хорошо подходит для освещения в небольших помещениях. Версия осветителя с индексом D (5600К) является базовым решением с фиксированной цветовой температурой сбалансированной по дневному свету и свету большинства других студийных вспышек.

Универсальное применение

Высокоэффективные и производительные осветители SL100 могут решить большинство задач в студии, если требуется универсальное и быстрое в подготовке оснащение при невысокой стоимости. Осветители SL100 могут применяться для съемки контента в видеоблоги, в коммерческом видеопроизводстве, для предметной фото- и видеосъемки и т.д.

Регулируемая цветовая температура

Даже незначительная разница в цвете света от разных источников воспринимается зрителями. SL100Bi поддерживает плавную регулировку между теплым и холодным белым цветом, чтобы соответствовать окружающему освещению и обеспечивать естественное изображение.

Правильная цветопередача

То, как свет отражается от объекта, описывает его качество. Хорошее освещение воспроизводит точные цвета и, таким образом, объект выглядит естественно. Индекс цветопередачи SL100 имеет значение более 96 по методике CRI и 97 по TLCI, подтверждая, что все, что освещено этим светом, воспроизводит точный цвет.

Очень компактный

Осветители стремятся к экстремальному балансу между мощностью и размером. Компактный легкий корпус обеспечивает удобство для использования в небольших студиях или домашних условиях съемки. При весе 1,6 кг осветитель не обременит при транспортировке.

Крепление Bowens

Благодаря креплению Bowens и встроенному отверстию для зонта осветитель совместим с широким ассортиментом светоформирующих аксессуаров.

Интуитивно понятный интерфейс

Два регулятора с четырьмя кнопками и яркий контрастный дисплей формируют простую и понятную систему управления.

Световые спецэффекты

Поддержка режима световых спецэффектов, которые позволяют легко имитировать различные сцены из жизни.